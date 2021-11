Online-Weinhändler: Viele Anbieter in der Hand weniger

Viele Weinläden haben vor Jahren damit begonnen, auch übers Internet zu verkaufen. Start-up-Firmen haben sich ebenfalls in den Markt gewagt. Einige waren damit so erfolgreich, dass die Konkurrenz und Investoren angelockt wurden. Mittlerweile sind viele Online-Weinanbieter in der Hand weniger großer Konzerne.

Schwedischer Konzern kauft Vicampo und Vinexus

So hat die skandinavische Viva-Wine-Gruppe unlängst den deutschen Markt für sich entdeckt und gerade den vergleichsweise bekannten Onlineladen Vicampo mit Sitz in Mainz übernommen. Vicampo hat immerhin rund 200 Mitarbeiter. Die neuen schwedischen Besitzer hatten sich zuvor schon die Weinverkäufer Weinfürst, Wine in Black und Vinexus einverleibt. Berichten zufolge sollen die Schweden damit insgesamt bereits einen Anteil von rund 20 Prozent des über das Internet verkauften Weins in Deutschland haben.

Oetker auch im Weinhandel aktiv

Ein anderer großer Online-Player im deutschen Markt gehört mittlerweile zum Oetker-Konzern: nämlich Belvini. Die Sektkellerei Schloss Wachenheim hat Rindchens Weinkontor übernommen. Konkurrent Rotkäppchen Mumm hat ebenfalls einige Onlineanbieter geschluckt.

Dem börsennotierten Hamburger Konzern Hawesko gehören nicht nur die stationäre Kette Jacques Weindepot, sondern auch die Internet-Versender Vinos, The Wine Company und WirWinzer.

Knapp fünf Prozent Onlineanteil beim Weinkauf

Laut Prognosen von Fachleuten werden die Deutschen in den kommenden Jahren immer mehr Wein kaufen und dafür auch mehr Geld ausgeben. Und das besonders im Internet. Allerdings wurden Schätzungen zufolge von dem Jahres-Weinumsatz in Höhe von gut elf Milliarden Euro zuletzt erst knapp fünf Prozent online gemacht.