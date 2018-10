Online-Möbelhaus Westwing mit starkem Börsen-Debüt erwartet

Westwing-Gründerin Delia Fischer bringt vieles mit, um ab morgen auch ein Börsenstar zu werden. Sie ist das Gesicht des Online-Möbelhändlers Westwing, den sie zusammen mit drei Männern 2011 gegründet hat. Mit Publicity kennt sich die frühere Moderedakteurin bestens aus, der auf Instagram 74.000 Menschen folgen. Sie wollen wissen, was im Leben der 34 Jahre alten Jungunternehmerin passiert, und natürlich auch in ihrem Online-Möbelhaus, für das sie zahlreiche Einrichtungstipps parat hat. Mit lediglich 25 Prozent der Anteile geht Westwing an die Börse und wird fast 150 Millionen Euro erlösen.

Großanleger Rocket Internet

Großanleger ist der Berliner Inkubator Rocket Internet, der die Emission mit anschob, aber selbst noch keine Aktien abgibt. Rocket will offenbar erst bei einem weiteren Börsengang richtig Kasse machen.

Verkauf in elf europäischen Ländern

In elf europäischen Ländern verkauft Westwing bereits Möbel und Accessoires mit knapp einer Million überwiegend weiblichen Kunden. Deren besondere Bedürfnisse glaubt Fischer gut zu kennen. Der Verkauf läuft nach wie vor in erster Linie über den Online-Shop, aber zunehmend auch in Ladengeschäften.