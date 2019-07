Online-Handel muss auch ausgepackte Matratzen zurücknehmen

Sie müssen nicht schön aussehen und auch nicht unbedingt teuer sein. Wenn Matratzen aber unbequem sind, dann haben sie keinen Wert für denjenigen, der sie gekauft hat.

Zu hart, zu weich oder zu stark gesteppt? Wer erst nach dem Kauf bemerkt, dass die Matratze nicht passt, der darf sie zurückgeben, auch im Online-Handel und auch dann, wenn die Schutzfolie schon entfernt ist. So hat es jetzt der Bundesgerichtshof entschieden.

Auch Matratzen lassen sich reinigen

Dem Urteil zufolge gilt für Matratzen nichts anderes als für Kleidungsstücke: Zwar könnten sie beim Ausprobieren mit dem Körper in Kontakt kommen, argumentieren die Richter. Der Händler sei aber in der Lage, die Ware so zu reinigen oder zu desinfizieren, dass sie noch weiterverkauft werden kann.

Ausgangsfall aus dem Jahr 2014

Der BGH-Entscheidung war ein jahrelanger Rechtsstreit vorausgegangen. 2014 hatte ein Mann eine ausgepackte Matratze zurückgeschickt, die er online gekauft hatte. Er wollte den Kaufpreis von mehr aus 1.000 Euro zurückhaben. Der Händler aber weigerte sich - mit der Begründung, die Matratze lasse sich nicht mehr weiterverkaufen, weil die Schutzfolie fehle.

In erster Instanz hatte sich das Amtsgericht Mainz mit dem Fall befasst, der zwischenzeitlich sogar den Europäischen Gerichtshof (EuGH) beschäftigte. Der EuGH meinte dazu, eine Matratze müsse auch ohne Schutzfolie zurückgeschickt werden dürfen. Immerhin gebe es Reinigungsmöglichkeiten. Und in Hotels sei es Besuchern ja auch zuzumuten, nacheinander im selben Bett und auf derselben Matratze zu schlafen.

Retoure nicht bei allen Waren möglich

Aber nicht alles, was man kauft, kann einfach so wieder zum Händler zurück: Laut Gesetz gilt eine Ausnahme für Waren, "die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind", sobald die Verpackung entfernt ist. Beispiele sind etwa Zahnbürsten, Deoroller oder Lippenstifte.