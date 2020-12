OMV verkauft seine Tankstellen in Süddeutschland

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV zieht sich aus dem Tankstellengeschäft in Deutschland zurück und verkauft sein hiesiges Tankstellennetz. Dabei geht es um 285 Tankstellen in Süddeutschland, also vor allem in Bayern und Baden-Württemberg. Käufer ist die britische Gesellschaft EG Group – die schon rund 1.000 Esso-Tankstellen in Deutschland betreibt.

Die EG Group bezahlt dafür knapp 500 Millionen Euro und übernimmt im Gegenwert von gut 100 Millionen Euro Leasingverpflichtungen von der OMV. Die Tankstellen wurden also mit etwas über 600 Millionen Euro bewertet.

OMV konzentriert sich auf Petrochemie in Burghausen

Die OMV beschränkt sich in Bayern künftig hauptsächlich auf die Raffinerie in Burghausen, die auf petrochemische Produkte hin optimiert ist und auf die Kunststofftochter Borealis, die ebenfalls einen Standort in Burghausen hat. Dort werden unter anderem über 500.000 Tonnen Propylen jedes Jahr hergestellt.

Die Petrochemie stellt aus Erdöl die Grundlagenstoffe für chemische Erzeugnisse her. Aus Rohbenzin, das in einer Raffinerie produziert wird, entsteht dann kein Kraftstoff für Autos oder Flugzeuge, sondern beispielsweise Kunststoffe, Weichmacher, Waschrohstoffe oder Lösemittel. Seit Jahren werden hier höhere Gewinnmargen und mehr Zukunftspotential gesehen, als in der Kraftstoffproduktion.

Ähnlich wie andere Branchenriesen der Öl- und Gasbranche, versucht sich die OMV mit diesem Verkauf der deutschen Tankstellen, vom Erdöl unabhängiger zu machen. Auch Exxon, Shell oder Chevron trennen sich von Teilen ihres angestammten Geschäftes.

EG Group betreibt auch schon 1.000 Esso-Tankstellen

Die EG Group ist kein Neuling auf dem deutschen Tankstellenmarkt. 2018 hatten die beiden britischen Eigentümer, die Brüder Mohsin und Zuber Issa, ExxonMobile 1.000 Tankstellen der Marke Esso abgekauft. Die EG Group ist eigentlich auf den Einzelhandel spezialisiert und sieht entsprechendes Potential vor allem in den Tankstellen-Läden: "Dieses attraktive Portfolio von Tankstellen mit signifikantem Retail und Gastronomie-Tätigkeiten ist eine spannende Möglichkeit, um EGs Fußabdruck in Deutschland auszubauen", so die beiden Milliardäre.

Geprüft werden muss der Verkauf allerdings noch von den Wettbewerbsbehörden. Offen ist noch, ob auf EU-Ebene oder in Deutschland geprüft wird.