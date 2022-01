Omikron belastet Wirtschaft - BIP um 0,7 Prozent gesunken

Aufgrund des rasanten Anstiegs von Corona-Neuinfektionen ist damit gerechnet worden, dass die Wirtschaft im letzten Quartal des Jahres schrumpft. Allerdings liegt der jetzt gemeldete Rückgang deutlich über den Erwartungen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Minus von 0,3 Prozent gerechnet. Nun meldet das statistische Bundesamt beim Bruttoinlandsprodukt ein Minus von 0,7 Prozent.

Aufschwung jäh unterbrochen

Dem statistischen Bundesamt nach verhielten sich vor allem die Verbraucher zurückhaltend zum Jahresende, während die staatlichen Konsumausgaben zunahmen. Auch die Bauinvestitionen sind demzufolge im Vergleich zum Sommer zurückgegangen.

"Nachdem die Wirtschaftsleistung im Sommer trotz zunehmender Liefer- und Materialengpässe wieder gewachsen war, wurde die Erholung der deutschen Wirtschaft durch die vierte Corona-Welle und erneute Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen zum Jahresende gestoppt." Statistisches Bundesamt

Es wird damit gerechnet, dass die Omikron-Welle die Konjunktur auch im laufenden ersten Quartal belastet. Deshalb besteht auch das Risiko einer technischen Rezession. Davon spricht man, wenn die Wirtschaftskraft also in zwei Vierteljahren in Folge sinkt.

Erste Einschätzung von Experten

Omikron und Lieferketten blieben vorerst hartnäckige Spielverderber, heißt es bei der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe. Für das laufende Quartal sei an eine dynamische Wachstumsrückkehr nicht zu denken. Auch bei der Landesbank Baden-Württemberg rechnet man mit einer noch zurückhaltenden Konjunktur zum Jahresstart 2022 - zumal üblicherweise hohe Inflation eine echte Konsumbremse sei. Erst ab dem Frühjahr wird von die meisten Experten eine spürbare Belebung erwartet, vorausgesetzt die Virus-Pandemie ebbt ab. So heißt es bei der BayernLB, die hohen Infektionen der Omikron-Welle dämpften weiter die Entwicklung zum Jahresbeginn 2022. Trotzdem bleibt man bei der Bayerischen Landesbank zuversichtlich, aufgrund der zuletzt wieder gestiegenen Geschäftserwartungen der Unternehmen. Diese unterstrichen ihre Erwartung, dass sich der Aufschwung schnell wieder fortsetzen sollte.

Bundesregierung bleibt optimistisch

Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr insgesamt mit 3,6 Prozent Wirtschaftswachstum und für 2023 mit einem BIP-Plus von 2,3 Prozent. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprach im Bundestag von einer robusten Wirtschaft und einem stabilen Arbeitsmarkt. Zu Jahresbeginn sei die Dynamik wegen der anhaltenden Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie aber noch gedämpft, erläuterte der Grünen-Politiker.

Im vergangenen Jahr hatte die Wirtschaft um revidiert 2,8 Prozent zugelegt. Sie konnte damit den Einbruch aus dem ersten Corona-Krisenjahr 2020 von 4,6 Prozent aber nicht ausgleichen.