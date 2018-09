Oktoberfest-Zeit: Die Suche nach der besten Weißwurst

Während die Stadt noch schläft, herrscht in der Metzgerei Magnus Bauch schon Hochbetrieb. Kein Wunder: Es ist Oktoberfest, Wiesn-Zeit. Die Münchner Traditionsmetzgerei beliefert mehrere Fest-Standorte, darunter das Löwenbräu-Zelt. Mit etwa 12.000 Weißwürsten täglich.

"Frische ist das A und O. Das geht los beim Fleisch, über die gesamten Bestandteile. Jeder Tag älter ist ein Tag weniger Geschmack." Magnus Bauch, Metzgermeister

Deswegen werden bei Magnus Bauch die Weißwürste morgens frisch zubereitet. Dafür, dass sie am selben Tag auch verspeist werden. Doch längst gibt es in Supermärkten verpackte Ware, die teilweise wochenlang haltbar ist. Können solche Exemplare mithalten? Wir checken: den Preis, die Qualität und - natürlich - den Geschmack.

Bessere Ware trotz niedriger Preise?

Beim Preis liegt Aldi mit 6,63 Euro pro Kilo vorne, drei Päckchen Senf inklusive. "Gut & Günstig", die Eigenmarke von Edeka, liegt ebenso in der unteren Preisklasse. Bei Bio wird es deutlich teurer: Für die Weißwürste von Alnatura zahlt man stolze 16,60 Euro pro Kilo. Im Angebot auch: Weißwürste aus der Dose. Sie kosten 12 Euro das Kilo - und halten über ein ganzes Jahr lang.

So viel zu den Preisen. Und die Qualität? Wir besuchen dazu echte Profis. An der Fleischerschule Augsburg sollen Meisterschüler und Lehrkräfte die Weißwürste unter die Lupe nehmen. Ein besonderes Kriterium: die Wölbung. Wichtig zudem: Die Haut muss sich gut lösen lassen. Und auch der Geruch spielt eine wesentliche Rolle. Von der Dosenwurst ist keiner der Experten so recht überzeugt. Das Gesamturteil: Die Wurst von Edeka sei die frischeste, gefolgt von Aldi an zweiter und der Biomarke an dritter Stelle.

"Gut & Günstig" trumpft auch beim Geschmack

Und der Geschmack? Dazu haben wir uns ins Münchner Hofbräuhaus begeben. Probiert haben: Hoang aus Vietnam, Zuzana aus der Slowakei, Lorena aus Italien, das Ehepaar Brunner aus Niederbayern, Jubin aus Indien sowie Joi und Bo aus China. Der Favorit der internationalen Jury: die "Gut & Günstig"-Wurst von Edeka. Gleich dahinter folgen bei den Hofbräuhaus-Gästen: Aldi und Bio.

Zum selben Fazit gelangt Metzgermeister Norbert Wittmann, der in Neumarkt in der Oberpfalz eine Weißwurst-Akademie betreibt. Und: Auf Platz zwei landet auch für ihn die Wurst von Aldi, auch hier gefolgt von der Biovariante von Alnatura. Die Weißwurst aus der Dose landet auf dem letzten Platz.

Für die Wiesn sollte das Ranking aber ohnehin keine Rolle spielen - solange man dort weiterhin auf Ware frisch vom Metzger setzt.