Ohne USA und China - Airbus will europäische Cloud aufbauen

Der Name ist sperrig: Future Combat Air System, kurz FCAS – Luftkampfsystem der Zukunft. Dahinter verbirgt sich das wohl größte Rüstungsprojekt Europas. In den kommenden Jahrzehnten sollen Dutzende von Milliarden Euro in die Entwicklung eines Nachfolgers des Eurofighters und der französischen Rafale fließen.

Dabei geht es nicht nur um wendigere Kampfjets, sondern um ein extrem leistungsfähiges digitales Netzwerk. Der Chef der Raumfahrt- und Verteidigungssparte von Airbus spricht im BR-Interview von einem System der Systeme. Denn die Jets sollen in Echtzeit riesige Datenmengen mit anderen Waffensystem austauschen.

"Nämlich Drohnen, die für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, um die dann zu vernetzen. Aber es geht nicht nur darum - diese neuen Produkte - sondern auch existierende Produkte, sei es ein Eurofighter, sei es ein A400M in diese Systeme mit einzubinden und in Echtzeit miteinander kommunizieren zu lassen. Diese Informationen zu verdichten, auszuwerten und dann wieder zurückzuspielen zu diesen Systemen." Dirk Hoke, CEO Airbus Defence and Space

Technologisch liegt Europa zurück

Nicht nur finanziell, sondern auch technisch ist das Projekt FCAS eine Herkules-Aufgabe. Es müssen nicht nur neue Triebwerke und Materialien für den Flugzeugbau entwickelt werden, sondern auch eine IT-Infrastruktur, wie es sie derzeit in Europa nicht gibt. Denn, wenn es um Künstliche Intelligenz oder Datenwolken geht, also die Cloud, haben weder Deutschland noch Frankreich bisher viel zu bieten. Hier dominieren Konzerne aus den USA und China.

Für Airbus-Manager Dirk Hoke ist das FCAS deshalb die vielleicht letzte Chance der Europäer, den oft schon uneinholbar genannten Vorsprung von Amazon, Apple, Google, Tencent, Baidu und Co. doch noch aufzuholen.

"Hier könnten wir mit den Investitionen im Future Combat Air System-Bereich diese Lücken schließen und einen großen Beitrag dazu leisten, dass wir ein eigenständiges Hochleistungs-Cloud-System generieren und auch in Bereichen wie Künstliche Intelligenz deutlich aufholen." Dirk Hoke, CEO Airbus Defence and Space

Cloud-Nutzung auch für weitere Anwender denkbar

Geht es nach Hoke, dann könnte eine solche Cloud nach und nach eine breite Nutzung finden, auch über rein militärische Anwendungen hinaus. Etwa bei der Kommunikation und Datenverarbeitung von Regierungen und Behörden, Stromversorgern und anderen Teilen der sogenannten kritischen Infrastruktur. Für eine solche Entwicklung gebe es Beispiele aus den USA.

"Sie müssen sich das so vorstellen wie bei Amazon: Wenn sie das Weihnachtsgeschäft in den Servern realisieren wollen, dann müssen sie Überkapazitäten schaffen, die das restliche Jahr kaum genutzt sind. Und hier ist es das Gleiche: Um ein System zu schaffen, das für den Ernstfall gewappnet ist, wird es für den Großteil der Zeit Überkapazitäten bieten, die dann auch für den zivilen Bereich genutzt werden können. Und hiermit können dann die Investitionen, die notwendig sind, auch dem zivilen Bereich zu Gute kommen." Dirk Hoke, CEO Airbus Defence and Space

Regierungen und Unternehmen unterstützen das Projekt

Bisher sieht man sich bei Airbus gut unterstützt auf diesem Weg. Sowohl die deutsche als auch die französische Regierung zeigten ein großes Interesse an einer schnellen Entwicklung des FCAS-Systems, sagt Dirk Hoke. Unterstützung kommt aber auch von anderen europäischen Tech-Konzernen. So fordert etwa Infineon-Chef Reinhard Ploss ebenso eigenständige europäische IT-Lösungen, um sich bei zentralen Technologien nicht auf Dauer von ausländischen Konzernen und Regierungen abhängig zu machen.