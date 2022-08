Ohne Chips aus Taiwan geht in Bayerns Wirtschaft wenig

Beim Blick auf die Handelspartner-Länder von Bayern rangiert Taiwan ziemlich weit unten: auf Platz 20. Doch in Wirklichkeit ist Taiwan weit wichtiger für die bayerische Wirtschaft, als es diese Zahl ahnen lässt. Denn von der asiatischen Insel kommt ein Großteil der bei uns verwendeten Halbleiter. Kein anderes Land liefert mehr Chips. Die Spannungen zwischen China und Taiwan beunruhigen deshalb die Unternehmen im Freistaat.

Nach Pelosis Taiwan-Besuch: Wie weit geht China?

Der Besuch der Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan hat hohe Wellen geschlagen. China droht mit Konsequenzen, betrachtet Peking doch die Insel als Teil des eigenen Staats. Noch immer haben sich die Wogen nicht geglättet.

Im Westen befürchtet man, dass China weiterreichende Sanktionen gegen Taiwan verhängen könnte. Auch eine Seeblockade könnte eine Reaktion sein. Selbst der Versuch, Taiwan mit militärischer Macht zu übernehmen, wird von Beobachtern nicht ausgeschlossen. Was dann aus der Chip-Versorgung der bayerischen Firmen werden würde, das ist die Frage.

Bayerns Wirtschaft besonders stark abhängig von Chips aus Taiwan

Der Industriestandort Bayern ist in besonderem Maße von der Belieferung mit Halbleitern abhängig. Denn Chips braucht man fast bei allen technischen Geräten, vom Kühlschrank über Medizintechnik bis zum Auto. Im Freistaat sind viele produzierende Betriebe von weltweit bekannten Firmen wie Audi, BMW, MAN, BSH (einst Bosch-Siemens-Hausgeräte) oder Siemens, aber auch viele Mittelständler und Zulieferer, die weniger in der Öffentlichkeit bekannt sind.

Taiwan ist Bayerns Chip-Lieferant Nummer eins

Keiner kann derzeit voraussagen, wie sich die Spannungen zwischen Peking und Taipeh entwickeln werden. Doch sollten tatsächlich die Chip-Lieferungen aus Taiwan teilweise oder ganz ausbleiben, hätten die bayerischen Unternehmen ein massives Problem. Nach Bayern wurden laut Statistischem Landesamt 2021 Chips im Gesamtwert von 6,64 Milliarden Euro geliefert. 1,5 Milliarden Euro entfielen dabei auf Taiwan. An zweiter Stelle kommt China mit 1,1 Milliarden Euro.

Allerdings weist ein Außenhandelsexperte des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK) darauf hin, dass von dem Inselstaat besonders hochwertige Halbleiter stammen, die nicht so leicht von woanders zu beziehen sind und die gerade am High-Tech-Standort Bayern benötigt werden.

Chips schon jetzt Mangelware

Bereits die Chip-Lieferprobleme im Zuge der Corona-Pandemie hatten dazu geführt, dass Bänder vorübergehend stillstehen mussten, beispielsweise bei BMW. "Der Markt für Chips ist weiter angespannt", heißt es beim BIHK.

Sollten jetzt noch Lieferanten aus Taiwan wegfallen, könnte dies die Produktion in den bayerischen Industriebetrieben für längere Zeit ausbremsen oder ganz zum Erliegen bringen. Denn Ersatz aus anderen Ländern lasse sich kaum so schnell finden.

Chip-Lieferausfall hätte nicht absehbare Folgen

Hinzu kommt: Es sind ja nicht nur die Chips selbst, die in Bayern fehlen würden. Taiwan beliefert praktisch die ganze Welt. Die Halbleiter stecken in vielen Produkten und Vorprodukten, die in anderen Ländern gefertigt werden und dann in den Freistaat exportiert werden. Die 6,64 Milliarden Euro beziehen sich nur auf Chips selbst - nicht aber auf Chips die bereits verbaut sind.

Werde ein Chip aus Taiwan beispielsweise in Malaysia in ein Steuerungselement für eine Spülmaschine verbaut und dann nach Bayern geliefert, erfasst dies der Zoll in der Statistik nicht als "Halbleiter", heißt es beim BIHK. Und dann stecken in vielen von überall her importierten fertigen Produkten vom Handy bis zum Auto Chips aus Taiwan. Deshalb könne man gar nicht sagen, wie stark die deutsche und die bayerische Wirtschaft am Ende wirklich unter einem Ausfall der taiwanesischen Chipausfuhren leiden würde. Relativ sicher ist aber: sehr stark.

Bayerischer Chip-Hersteller Infineon lässt teilweise in Taiwan fertigen

Die aktuelle Lage beobachtet man auch bei Infineon sehr genau. Der Chip-Konzern aus Neubiberg bei München könnte selbst betroffen sein und seine eigenen Kunden zum Teil nicht mehr beliefern können, wenn aus Taiwan keine Chips mehr kommen. Der Dax-Konzern fertigt zwar die hochtechnologischen Leistungshalbleiter in den eigenen Fabriken auch in Europa. Einfachere Chips werden jedoch zugeliefert. Man habe einen Anteil an Auftragsfertigung von etwa 30 Prozent, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandschef von Infineon. Davon entfalle ein großer Anteil auf Taiwan.

"Chip Act" der EU-Kommission hilft erst langfristig

Auch eine Initiative der EU-Kommission dürfte möglicherweise erst langfristig Wirkung entfalten. Brüssel hatte Anfang Februar den "Chips Act" beschlossen: Die Kommission will die Herstellung von Halbleitern in der EU ankurbeln und dafür rund 43 Milliarden Euro aus öffentlichen und privaten Mitteln mobilisieren. Ziel ist, bis 2030 ein Fünftel der globalen Halbleiterproduktion in Europa anzusiedeln.

"Bundesrepublik müsste sich gegen China positionieren"

Sollte China tatsächlich einschneidende Schritte gegenüber Taiwan unternehmen, hätte das aber noch weitergehende Folgen. Darauf weist der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hin. Er gibt zu bedenken, dass bei einer Eskalation des Konflikts von der Bundesrepublik eine klare Positionierung erwartet werden würde und verweist diesbezüglich auf die ebenfalls bestehende große wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China. Die Volksrepublik könnte Konsequenzen ziehen, was Unternehmen wie Volkswagen, BMW oder BASF, die dort viel Umsatz machen, hart treffen würde.

Aus dem Wirtschaftsministerium in Berlin heißt es dazu, über eventuelle Störungen von Lieferketten und deren mögliche Auswirkungen spekuliere man nicht. Es sei ein wichtiges Anliegen, die deutsche Wirtschaft dabei zu unterstützen, unabhängiger zu werden von internationalen Lieferketten.