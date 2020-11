Oft mangelhaft: Wie erkenne ich echte FFP2-Masken?

Viele Deutschen wollen sich aktiv vor dem Coronavirus schützen und tragen deshalb eine sogenannte FFP2-Maske. Anders als bei einer einfachen Gesichtsmaske kann damit die Inhalation infektiöser Aerosole bestmöglich verhindert werden.

DEKRA: bis zu 80 Prozent nicht regelkonform zugelassen

Doch die Gefahr ist groß, dass man eine ungeprüfte, mangelhafte oder gar gefälschte Maske erwischt. Die Prüfgesellschaft DEKRA schätzt, dass 60 bis 80 Prozent der aktuell auf dem Markt befindlichen FFP2-Masken nicht regelkonform zugelassen sind.

Wie erkenne ich echte FFP2-Masken?

FFP2-Masken müssen ein CE-Kennzeichen haben.

Sie müssen eine vierstellige Nummer vorweisen, die Rückschluss auf die zugelassene Prüfstelle gibt. Wer sich nicht sicher ist, ob auf der vorliegenden Maske die korrekte Nummer einer Prüfstelle angebracht ist, kann die Nummer in der sogenannten NANDO-Datenbank auf der Website der EU-Kommission überprüfen. Laut der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS), gibt es in Deutschland aktuell zwei Prüfstellen: Die DEKRA Testing and Certification GmbH mit der Prüfnummer 0158 und das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) mit der Nummer 0121. Die ZLS ist für die Überwachung der notifizierten Stellen in Deutschland zuständig.

Neben der Klasse (z.B. FFP2) folgt laut IFA eine Leerstelle und entweder der Zusatz »NR« für eine Schicht, der Zusatz »R« wenn wiederverwendbar oder der Zusatz »D«, das für Dolomitstaubtest bestanden, steht.

Auch die Nummer und das Jahr der Veröffentlichung der Europäischen Norm müssen auf der Maske angegeben sein.

Zudem sollte auf der Maske ein Herstellername oder eine Marke abgedruckt sein.

Auf der Verpackung konformer Masken stehen die Angaben und die Anschrift des Herstellers oder des Inverkehrbringers.

Nur Labore können Mängel feststellen

Das Problem: Mangelhafte FFP2-Masken sind - von Fehlern bei den Angaben abgesehen - mit bloßem Auge für den Nutzer nicht zu erkennen. Das können nur Labore feststellen. Gefährlich werden die mangelhaften oder sogar mutwillig gefälschten Masken, wenn sie nicht den Filterleistungen entsprechen, die sie laut FFP2-Kennzeichnung erbringen sollen.

Verkäufer zum Zertifikat-Nachweis verpflichtet

Die DEKRA weist darauf hin, dass sich Verbraucher bei Zweifeln oder Fragen grundsätzlich an den Verkäufer der Masken wenden sollen, zum Beispiel die Apotheke oder den Internet-Shop. Dieser ist zur Auskunft und zum Nachweis verpflichtet, dass eine FFP2-Maske den Normen entspricht.

Datenbank für Produktwarnungen

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz hat außerdem eine Datenbank eingerichtet, in der bisher entdeckte mangelhafte FFP2-Masken aufgelistet werden. In dieser Datenbank werden bekannte Produktrückrufe, Produktwarnungen aber auch Untersagungsverfügungen eingespeist. Hier der Link: "Gefährliche Produkte in Deutschland".