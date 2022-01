Offshore-Windbranche hofft auf gute Geschäfte - und warnt

Nicht ein einziges Windrad ist im vergangenen Jahr im deutschen Bereich von Ost- oder Nordsee neu errichtet worden und ans Netz gegangen.

Ausbau-Boom stagniert

Damit sei der Ausbau-Boom der Vorjahre erst einmal wieder zum Erliegen gekommen, sagt Karina Würtz, Geschäftsführerin der Stiftung Offshore-Windenergie. Durch fehlende oder falsche politische Entscheidungen und gesetzliche Rahmenbedingungen sei dieser Motor in den vergangenen Jahren abgewürgt worden, so Würtz.

1.500 Windräder in vergangenen Jahren im Meer aufgestellt

Rund 1.500 Windräder gibt es auf See aber immerhin schon – die bei Wind mit knapp 8 Gigawatt Leistung Strom erzeugen können. Das entspricht in etwa acht größeren herkömmlichen Kraftwerken. Für die kommenden fünf Jahre stehen aber schon einige neue Projekte fest. Die auf See produzierbare Strommenge könnte damit um weitere 50 Prozent zulegen.

Schwieriger wird es dann in Richtung Ende des Jahrzehntes – mit Blick auf 2030. Die Ziele, auch die der neuen Ampelkoalition, sind dafür hoch. Zu den dann 12 Gigawatt Leistung im Jahr 2026 sollen schließlich weitere 18 Gigawatt in nur vier Jahren dazukommen. Die Branche fürchtet eine Überforderung aller Beteiligten.

Ehrgeizige Ziele in den kommenden Jahren

Auch in den Folgejahren sind die Ausbauziele ehrgeizig. Dann wird es aber nicht mehr nur um die reine Stromerzeugung gehen, sondern zunehmend auch um die grüne Wasserstoffproduktion.