Offenbar Chancen auf Neubeginn beim TV-Hersteller Loewe

Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß sieht offenbar Chancen auf einen Neustart beim insolventen oberfränkischen Fernsehhersteller Loewe. Der "Welt am Sonntag" sagte er, es lägen zehn Interessenbekundungen vor, die noch im Detail geprüft werden müssten. "Wir sind zuversichtlich, dass wir bis Ende Oktober etwas hinbekommen", sagte er der Zeitung.

Zehn Kaufinteressenten für Loewe aus dem In- und Ausland

Weiß deutete dem Bericht zufolge an, dass es sich bei den Kaufinteressenten um Branchenunternehmen aus Deutschland und dem Ausland handelt. Komme es zum Abschluss, dann zeichne sich ein kompletter Neustart ab, ohne die Schulden und Belastungen der bisherigen "Loewe Technologies". "Die angemeldete Insolvenz ist auch eine Chance, weil die Altlasten abgeschnitten werden", sagte Weiß.

Kritik an Investor RiverRock von der IG Metall

Loewe hatte Anfang des Monats den Betrieb eingestellt. Die meisten der 460 Mitarbeiter sind freigestellt.

Die IG Metall hatte bereits Ende Juni ungewöhnlich scharfe Kritik am bisherigen Investor RiverRock geübt: "Es deutet einiges darauf hin, dass der Finanzinvestor RiverRock abwartet, bis Loewe endgültig ausgeblutet ist, um erst danach mit den Trümmern des Unternehmens Geld zu verdienen", sagte Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern.

"Im Fall einer Betriebsstilllegung könnte sich ein Investor für einen Neustart die Teile der Firma herauspicken, die er möchte und den Mitarbeitern Verträge mit geringerer Entlohnung und schlechteren Arbeitsbedingungen vorlegen", so der Vorwurf der Gewerkschaft. Bei einem Neustart werden wohl die Gehälter neu verhandelt. Die bisherigen waren laut Insolvenzverwalter Weiß für Nordbayern zu hoch.

Markenname "Loewe" an Gläubiger verpfändet

Seit Ende Juni hat der Kronacher Fernsehhersteller auch keinen Zugriff mehr auf seinen Markennamen. Die Marke "Loewe" sei an die Beteiligungsfirma Riverrock verpfändet, so Insolvenzverwalter Weiß. Die Verpfändung des Markennamens könnte zu Schwierigkeiten führen. Weiß geht davon aus, dass RiverRock versuchen werde, die Marke an einen anderen Hersteller zu vergeben. Das mache es schwerer, einen Käufer für das insolvente Unternehmen zu finden.

Umsatz von Loewe schon lange in den roten Zahlen

Um schwarze Zahlen zu schreiben, hatte der Umsatz von Loewe schon lange nicht mehr gereicht. 180 Millionen Euro wären nötig gewesen, tatsächlich aber seien es nur rund 110 Millionen gewesen. Loewe konnte damit nicht einmal die Lohnkosten für die 400 Mitarbeiter in Kronach decken.