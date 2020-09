Oetker will weltweit Pudding-Restaurants eröffnen

„Pudu Pudu“ prangt auf dem Puddingladen am Strand von Los Angeles. Der Name ist angelehnt an die kleine Hirschart Pudu. Eröffnet werden soll, sobald die Corona-Situation es zulässt, heißt es bei Oetker.

Mit Puddings und Toppings näher an den Verbraucher

Der Kunde soll dann aus verschiedenen Puddingsorten und Toppings auswählen können – beispielsweise einen Karamell-Pudding mit Popcorn. Man wolle die eigenen Produkte nicht nur in Lebensmittelgeschäften anbieten, sondern näher an den Konsumenten kommen, begründet eine Firmensprecherin den Schritt in die Gastronomie. Noch nicht bestätigen wollte sie, dass weltweit Pudding-Restaurants eröffnet werden sollen.

Auch Cafés und Pizzashops werden getestet

Nach Angaben der Lebensmittelzeitung war aber - in mittlerweile gelöschten – Interneteinträgen von einer Kette mit Filialen in Amerika, Asien und Europa die Rede mit jährlich mindestens 20 Eröffnungen. Es gibt aber noch weitere Versuche in der Gastronomie: So ist Oetker vor einiger Zeit mit einem Café im schweizerischen Luzern gestartet, ein zweites Café soll in Kürze in Frankfurt folgen. Außerdem testet Oetker derzeit eine Art Back- und Pizzashop in einem Supermarkt in Koblenz.