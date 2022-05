Österreich: Keine Gasspeicherung für deutschen Bedarf

Österreichs Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat nach dem Vorschlag der EU-Kommission auf ein Öl-Embargo Deutschland davor gewarnt, auch ein Gas-Embargo in Betracht zu ziehen. "Wir dürfen keine Signale in Richtung Gas-Embargo senden, wenn wir wissen, dass wir es nicht durchhalten – und weder wir noch Deutschland werden es durchhalten können", sagte Schramböck den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Ein Gas-Embargo ist für Österreich eine klare rote Linie", sagte die ÖVP-Politikerin.

Im Falle eines Gas-Embargos hat die österreichische Wirtschaftsministerin Deutschland wenig Hoffnung auf die Solidarität ihre Landes gemacht. "Für uns stellt sich die Frage, wer es bezahlt, sollte die Europäische Union vorschreiben, dass die Speicher zu füllen sind", sagte Schramböck. "Wir können mit österreichischem Steuergeld Vorsorge für die Speicher treffen, die dem österreichischen Bedarf dienen. Aber wir können nicht mit österreichischem Steuergeld Gas für Deutschland, Frankreich oder die Niederlande kaufen", bekräftigte sie.

Österreichischer Gasspeicher für Bayern wichtig

Österreich ist laut Schramböck eines der wenigen Länder in Europa, deren Speicherkapazitäten über den eigenen Bedarf hinausgehen. In Haidach stehe ein Gasspeicher des russischen Gaskonzerns Gazprom, der "ausschließlich für den deutschen Bedarf" bestimmt sei. Dieser sei allerdings derzeit "leer" - und das werde sich so schnell nicht ändern.

Der Gasspeicher Haidach ist größer als alle fünf bayerischen Speicher zusammengenommen. Vor allem das südostbayerische Chemiedreieck hängt daran. Weil der Speicher momentan einen niedrigen Stand aufweist, machen sich viele Firmen dort Sorgen. Söder hat bereits dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer einen Brief geschrieben, in dem er um eine Regelung und eine ausreichende Befüllung des Gasspeichers Haidach bittet.

Zum Artikel: Voller Gasspeicher nur mit österreichischer Hilfe

Deutschland: Strompreis vervierfacht, Gaspreis verfünffacht

In Deutschland sind bereits jetzt die Strom- und Gaspreise deutlich gestiegen: Die Großhandelspreise für Strom haben sich seit Beginn des vergangenen Jahres vervierfacht, die für Gas fast verfünffacht, wie der Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) berichtet. Die Beschaffungskosten, die die Energieversorger für Strom und Gas zahlen müssen, seien in den vergangenen Monaten extrem gestiegen, sagt BDEW-Chefin Kerstin Andreae.

Die gestiegenen Großhandelspreise spüren auch die Verbraucher - und ein Ende ist nicht in Sicht: Die Strom- und Gaskunden müssen sich in den kommenden Monaten auf weitere Preissteigerungen einstellen, wie aus einer BDEW-Analyse hervorgeht, die der Deutschen-Presse-Agentur vorliegt. Seit Jahresbeginn haben sich die durchschnittlichen Tarife für Haushalte sowie Industriekunden deutlich erhöht.

Höheres Preisniveau sorgt für langfristig höhere Tarife

"Aufgrund langfristiger Beschaffungsstrategien der Energieversorger über mehrere Jahre kommen die Preisentwicklungen an den Großhandelsmärkten nur mit Verzögerung bei den Kundinnen und Kunden an", erklärt Andreae. "Je länger das Preisniveau hoch bleibt, desto mehr werden sich die Großhandelspreise jedoch in den Tarifen niederschlagen und diese auch auf längere Sicht beeinflussen." Seit dem Beginn der russischen Invasion der Ukraine habe sich die Lage an den Energiemärkten noch einmal verschärft.

Haushalte zahlen doppelt so hohen Gaspreis

Laut der BDEW-Analyse liegt der Durchschnitt der aktuellen Stromtarife für Haushaltskunden im bisherigen Jahresmittel bei 37,14 Cent pro Kilowattstunde. Das seien 15,5 Prozent mehr als im Jahresmittel 2021. Kleine und mittlere Industriekunden müssten 2022 im Durchschnitt bislang 31,36 Cent pro Kilowattstunde und damit fast 50 Prozent mehr als im vergangenen Jahr bezahlen.

Für Gas zahlen demnach Haushalte in Einfamilienhäusern mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden derzeit durchschnittlich 13,77 Cent pro Kilowattstunde - fast doppelt so viel wie 2021, als das Jahresmittel bei 7,06 Cent lag. Etwa doppelt so viel zahlen müssten auch Haushalte in Mehrfamilienhäusern.

Energieverband fordert weitere Entlastungen für Verbraucher

BDEW-Chefin Kerstin Andreae forderte weitere Entlastungen. Die Abschaffung der EEG-Umlage über die Stromrechnung ab Juli könne die extrem gestiegenen Beschaffungskosten nicht abfedern. So sollte die Bundesregierung zum Beispiel die Senkung der Stromsteuer auf das europäisch zulässige Mindestmaß und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas von 19 auf sieben Prozent prüfen. Zugleich sollte die Regierung stärker darüber informieren, wie Haushalte effizienter mit Energie umgehen und so Strom und Gas einsparen können.

Österreich setzt auf Biogas, Fracking und Saudi-Arabien

Österreichs Chance, um unabhängig von russischem Gas zu werden, könnte laut Wirtschaftsministerin Schramböck Biogas sein. Schramböck fordert daher eine Biogasquote für ihr Land, um diese Industrie zu fördern. Bei einer derzeitigen Abhängigkeit von 80 Prozent werde die Unabhängigkeit Österreichs von russischem Gas sich aber nicht so schnell umsetzen lassen.

Zugleich sprach sich die konservative Politikerin dafür aus, Fracking in Europa zu fördern. "Wir dürfen uns nicht verschließen und mit dem technologischen Stand von vor 20 Jahren argumentieren. Die Technologie hat sich weiterentwickelt", sagte Schramböck. Es gebe Methoden, um Schiefergas umweltfreundlich zu fördern. "Die Europäische Union muss auf Fracking setzen", forderte die ÖVP-Politikerin. Zudem brauche es mittelfristig neue Partnerschaften, etwa mit Saudi-Arabien.