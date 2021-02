Ölpreise und Zinsen steigen: Märkte setzen auf Aufschwung

Der Ölpreis steigt seit Wochen nach oben. Allein seit Freitag verteuerte sich Rohöl um fünf Prozent. Dazu tragen auch Sonderfaktoren bei wie ein möglicher Drohnenangriff in Saudi-Arabien oder die Kältewelle in vielen Industriestaaten, mit der die Öl-Produktion schwieriger wird.

Steigende Rohstoffpreise treffen Autohersteller

Aber im Grund geht es um die Wette auf eine schnelle Erholung nach Corona, die sich zum Teil bereits im zweiten Halbjahr 2020 abzeichnete. Mit dem Öl steigen auch bei Industriemetallen die Notierungen. So kostet Kupfer so viel wie seit acht Jahren nicht mehr, und Platin, das die Automobilindustrie für Katalysatoren braucht, ist auf einem Sechsjahreshoch. Auch Nickel, das man zur Stahlherstellung benötigt, ist so teuer wie vor der Pandemie.

Noch hilft der schwache Dollar

Für die Hersteller ist das Problem, dass sie für die Rohstoffe schon vor dem eigentlichen Aufschwung jetzt die hohen Einkaufspreise bezahlen müssen. Dieser Preisanstieg wird im Moment noch von einem schwachen Dollar gepuffert, der zum Euro sehr günstig steht. Auch an der Börse wird der Aufschwung vorweggenommen mit Rekordkursen und steigenden Renditen für die Zinspapiere.

