Ölpreis: Wie geht es weiter ?

Saudi-Arabien und Russland haben ihren Öl-Streit beigelegt, aber die Förderung wird erst im Mai gekürzt und nur für nur zwei Monate, um im Juli schon wieder zu steigen. Das wird kaum reichen; denn der Rückgang der Nachfrage ist in der Corona-Krise viel größer als diese Förderkürzung.

Überangebot an Öl bleibt

Unterm Strich bleibt also ein Überangebot, das den Preis drückt. Jetzt schon weiß niemand, wohin mit dem vielen Öl. Lokale Lagerstätten laufen bereits über, so dass es im US-Bundesstaat Wyoming sogar zu einem negativen Preis gekommen ist. Die Produzenten dort bezahlen dafür, dass jemand ihr Öl abnimmt wegen der Transportkosten.

Nationale Ölreserven gegen Ölschwemme

Die europäische Ölsorte Brent, die in der Nordsee gefördert wird, ist so viel teurer als US-Öl, weil man sie per Schiff günstig wegschaffen kann. Die OPEC-Staaten hoffen, dass viele Länder jetzt ihre nationalen Ölreserven billig auffüllen, damit es nicht zur globalen Ölschwemme kommt. Dann sollen die geplanten Maßnahmen wirken. Aber ein Preisanstieg bleibt unwahrscheinlich, weil nur wenige Förderländer an den OPEC-Kompromiss auch gebunden sind.