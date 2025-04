Öl wird dank Zöllen billiger: So geht's an der Zapfsäule weiter

Der Ölpreis fällt stark und so wie es aussieht, bleibt der Dollar schwach. Beides sind für Deutschland positive Folgen von Trumps Zollpolitik. Die massive Abschottung des US-Markts, die der amerikanische Präsident mit hohen Einfuhrzöllen plant, ist eine Wachstumsbremse für den Welthandel und alles, was damit verbunden ist.

Ölpreis und Dollarkurs durch Trump stark unter Druck geraten

Aber in manchen Bereichen hat die Abschottung auch ihr Gutes. Beispielsweise beim Ölpreis. Heizölhändler stellen bereits günstigere Preise in Aussicht. Generell sind Brennstoffe außerhalb der Heizperiode im Sommer am günstigsten. In der aktuellen Situation ist bis dahin eher mit weiter fallenden Preisen zu rechnen. Heizölkunden können also abwarten und sich zurücklehnen, die Zeit scheint für sie zu arbeiten.

Auch für die Autofahrer an der Tankstelle gilt: Es dauert in der Regel zwar einige Tage, bis sich ein niedrigerer Rohölpreis auch an der Zapfsäule bemerkbar macht, aber das dürfte kommen.