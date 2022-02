Öl und Gas teurer: Ukraine-Krise heizt Inflation zusätzlich an

Eine Inflationsrate von vier Prozent hat die Bundesbank schon vor der aktuellen Entwicklung in der Ukraine für dieses Jahr vorhergesagt. Beim Münchener ifo-Institut rechnet man jetzt mit einem Preisschock beim Erdgas, selbst dann wenn Russland seine Lieferungen nicht einschränkt. Die Bundesregierung sieht die Versorgungssicherheit beim Gas gewährleistet. Aber zu welchem Preis?

Ukraine-Russland-Konflikt treibt die Preise

Energie wird immer teurer. In erster Linie bei Gas, Heizöl und Kraftstoffen steigen die Preise, aber auch bei Kohle und Strom. Hauptgrund war bisher die zunehmende Nachfrage wegen der Konjunkturerholung. Jetzt steigt die Nachfrage zusätzlich aus Angst vor einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine.

Öl und Gas aus anderen Ländern dürfte teuer werden

Ifo-Präsident Clemens Fuest hält zumindest einen vorübergehenden Preisschock für unvermeidlich. Um die Versorgungssicherheit zu verbessern, wollen alle jetzt so schnell wie möglich Erdgas einlagern, um damit Vorsorge für den nächsten Winter zu treffen. Das gilt vor allem für Deutschland und Österreich, die besonders stark von Gaslieferungen aus Russland abhängig sind.

Die Experten rechnen zwar damit, dass Russland wie in Zeiten des Kalten Krieges alle Lieferverpflichtungen erfüllt, aber auch nicht mehr. Ergänzt werden diese Lieferungen mit zusätzlichem Flüssiggas aus Tankschiffen. Das ist jedoch wesentlich teurer. Und teure Energie macht nicht nur Tanken und Heizen für die Verbraucher teurer, sondern auch die Herstellung von Waren und Dienstleistungen von den Unternehmen.

Der Gaspreis hat Auswirkungen auf viele Produkte

Die deutsche Industrie verliert an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ausländischen Standorten, wo Gas und Strom billiger sind. So kostet Gas in den USA aktuell nur etwa ein Viertel so viel wie bei uns, Strom ist ebenfalls deutlich billiger und auch beim Öl ist die Abhängigkeit von Importen dort viel geringer.

Der besonders hohe Gaspreis in Deutschland ist für energieintensive Unternehmen wie etwa die Hersteller von Düngemitteln kaum noch finanzierbar. Die Folge sind Produktionsstopps, Engpässe und höhere Preise zum Beispiel beim Kunstdünger, den die Landwirtschaft im Pflanzenbau dringend braucht. In der chemischen Industrie sind Gas und Öl zugleich die Lieferanten für zahlreiche Grundstoffe, die daraus gewonnen werden.

Russland könnte Gegen-Sanktionen für Agrarprodukte verhängen

Bei den Agrarprodukten könnte Weizen aus Russland und aus der Ukraine von Krieg und Sanktionen betroffen sein, wenn die Ernte dort zum Teil ausfällt oder nicht geliefert wird. Beide Länder zählen weltweit zu den führenden Erzeugern von Getreide. Da Weizen ein Grundnahrungsmittel ist und in zahlreichen Lebensmitteln als Beimischung verwendet wird, ist auch hier ein Inflationseffekt denkbar in Form von höheren Nahrungsmittelpreisen. Man denke nur an die vielen Fertiggerichte.

Der russische Präsident Vladimir Putin hat in der Vergangenheit auf die Sanktionen in der Ukraine-Krise bereits mit Gegen-Sanktionen auf landwirtschaftliche Produkte reagiert. So konnten deutsche Bauern ihre Produkte zum Teil nicht mehr in Russland verkaufen. Bei den neuen EU-Sanktionen, die jetzt anstehen, sind weitere Störungen des Handels mit Russland denkbar, die in der Regel auf beiden Seiten zu höheren Preisen führen.

Handlungsdruck auf die EZB dürfte weiter steigen

Mit der Zuspitzung des Ukraine-Konflikts, den höheren Energiepreisen und der steigenden Inflation rückt auch die Europäische Zentralbank in den Fokus. Ihre Erwartung, dass die ohnehin bereits übermäßig starke Teuerung im Laufe des Jahres deutlich nachlässt, könnte sich nicht erfüllen.

Je länger die Kosten für Energie für Wirtschaft und Verbraucher weiter steigen, umso größer ist die Gefahr von Zweitrundeneffekten auf die Inflation. Neben der viel diskutierten Lohn-Preis-Spirale aus steigenden Preisen und steigenden Löhnen, ist zurzeit eine Energie-Preis-Spirale zu beobachten.

Immer teurere Energie löst Preisspirale aus

Die Unternehmen zahlen mehr für Energie und geben das zunächst an andere Unternehmen weiter mit den Erzeugerpreisen. Die sind im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 25 Prozent gestiegen. Das war der stärkste Anstieg, den das Statistische Bundesamt je gemessen hat, immerhin seit 1949.

Andere Unternehmen versuchen diesen sprunghaften Anstieg ihrer Kosten bei den Erzeugerpreisen an ihre Kunden weiter zu geben. Am Ende wird der Anstieg oder zumindest ein großer Teil davon beim Verbraucher ankommen und dort zu für ihn höhere Lebenshaltungskosten bedeuten.