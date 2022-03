Öl und Gas aus Russland: Wie belastbar sind die Zahlen?

Karen Pittel, die Leiterin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen, sagt, woher Deutschland seine Energie beziehe, hänge von den Konditionen ab, von etablierten Lieferbeziehungen und verlässlich eintreffenden Lieferungen: "Da waren bisher aus Russland eigentlich keine Probleme aufgetreten."

Von aktuellen politischen Entwicklungen sei die Lieferung von Erdöl und anderen Energiearten bisher immer relativ losgelöst gesehen worden. Das zeigen auch die Daten: Der Anteil des russischen Öls an den deutschen Importen nahm sowohl nach dem Georgien-Krieg 2008 als auch nach dem russischen Einmarsch auf die Halbinsel Krim im Jahr 2014 sogar zu.

Schwierige Datenlage beim Erdgas

Beim Erdgas hingegen ist die Datenlage deutlich komplizierter. Der Anteil von 55 Prozent russischem Erdgas an den deutschen Gasimporten, den Wirtschaftsminister Habeck anführt und den auch Branchenverbände nennen, stammt nicht etwa aus einer behördlichen Erhebung oder amtlichen Daten, sondern aus einem Bericht des britischen Ölkonzerns BP. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium dem BR auf Anfrage mit.

Zwar erheben sowohl das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle als auch die Bundesnetzagentur Daten zu Erdgaslieferungen nach Deutschland. Allerdings schreibt das BAFA auf Anfrage, die Zahlen seien nicht belastbar, da man teils auf freiwillige Angaben der Gasunternehmen angewiesen sei. Auch die Bundesnetzagentur teilt mit, ihre Zahlen seien zur Bestimmung des russischen Anteils am deutschen Gasverbrauch "nicht geeignet". Anders als beim Öl gibt es kein Gesetz, das eine umfassende Erhebung amtlicher Erdgasdaten vorsieht.

Experte fordert Agentur für Energiedaten

Ein Unding, findet der Ökonom Georg Zachmann von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Nicht nur angesichts des Kriegs gegen die Ukraine: "Ich muss sagen, ich halte das für einen absoluten Wahnsinn, was wir hier machen." Es sei die größte Energiewende aller Zeiten, politisch gesteuert mit riesigen Umverteilungseffekten, so Zachmann. "Und wir sind nicht in der Lage, die darunterliegenden Daten zu verstehen."

Nicht nur beim Gas, auch in vielen anderen Bereichen seien Energiedaten in Deutschland nicht transparent genug, so Zachmann im Interview mit dem BR. Bei der aktuellen Gasfrage habe sich dieses Problem "im Brennglas gezeigt". Er fordert deshalb eine staatliche Agentur für Energiedaten, wie es sie beispielsweise in den USA bereits gibt.

Zachmann hält den von BP veröffentlichten Anteil von 55 Prozent russischem Gas, mit dem auch Wirtschaftsminister Habeck argumentiert, dennoch für plausibel. Mit eigenen Berechnungen, die auf europäischen Gasfluss-Daten beruhen, sei er auf ähnliche Werte gekommen wie die BP-Studie. Trotzdem fordert er bessere und transparentere Daten: "Das muss schnell gehen, weil wir jetzt einfach so viele energiepolitische Entscheidungen brauchen, auch in der aktuellen Krise."