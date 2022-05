Ölembargo gegen Russland: Eine Sanktion mit unklaren Folgen

Wenn die EU-Kommission ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland beschließt, könnte dazu auch ein Ölembargo gehören. Können die EU und Deutschland auf russisches Öl verzichten? Wie würde sich dann der Ölpreis entwickeln? Wie verhalten wir uns als Verbraucher? BR24 beantwortet dazu die wichtigsten Fragen.

Was ist eigentlich ein Embargo?

Mit einem Embargo wird der Handel bestimmter Produkte und Dienstleistungen mit einem anderen Land verboten. Wer sich nicht daran hält, kann bestraft werden. Schon die bisherigen Sanktionspakete gegen Russland enthalten zahlreiche Handelsbeschränkungen: Unternehmen dürfen Russland zum Beispiel keine Halbleiter oder Maschinen für die Ölindustrie mehr liefern, umgekehrt darf ab August keine russische Kohle mehr gekauft werden. Mit einem Ölembargo wird dieses Verbot auf einen weiteren Energieträger ausgeweitet.

Welche Folgen hätte ein Ölembargo für Russland?

Russland ist mit einem Fördervolumen von gut elf Millionen Barrel täglich der drittgrößte Erdölproduzent weltweit, nach den USA und Saudi-Arabien. Der Staatshaushalt wird nach Schätzungen von Ökonomen zu einem Drittel durch die Einnahmen aus dem Ölgeschäft finanziert, damit ist der Export von Öl für Russland noch wichtiger als der Verkauf von Gas.

Das deutet darauf hin, dass ein Ölembargo Russland empfindlich treffen könnte. Doch das ist alles andere als klar, denn Russland könnte versuchen, sein Öl an Länder außerhalb der EU zu verkaufen – China und Indien werden als mögliche Käufer genannt. Zwar kommt ein großer Teil des russischen Öls per Leitung in den Westen, doch anders als bei Gas steht mit Öltankern eine vergleichsweise einfache Alternative für den Öltransport zur Verfügung.

Wirtschaftsminister Robert Habeck fürchtet sogar, dass Russlands Präsident Putin Drittstaaten mit einem Preisnachlass zum Kauf von russischem Öl locken könnte – Länder, die Russland anschließend bei der Umgehung von Sanktionen unterstützen könnten. Welcher Effekt überwiegt – die fehlenden Einnahmen aus der EU oder die Gewinne aus Geschäften mit anderen Ländern – lässt sich derzeit nicht sagen.

Kann Deutschland ein Ölembargo verkraften?

Im vergangenen Jahr lag der russische Anteil am in Deutschland verbrauchten Öl noch bei 35 Prozent. Doch viele Importeure haben bereits neue Verträge geschlossen, so dass der Anteil schon bald nur noch bei zwölf Prozent liegen dürfte. Bayern importiert nach Angaben der IHK nur einen sehr kleinen Teil von knapp zwei Prozent seines Rohöls direkt aus Russland.

Das meiste Öl kommt hingegen über die Transalpine Pipeline aus dem Hafen im italienischen Triest nach Bayern, es stammt vor allem aus Kasachstan, Libyen und den USA. Anders sieht es in Ostdeutschland aus, das in hohem Maße abhängig von russischem Öl ist, das bislang über die "Druschba"-Pipeline geliefert wird.

Was sind die Folgen für Ostdeutschland?

In den Raffinerien im brandenburgischen Schwedt und in Leuna in Sachsen-Anhalt wird jedoch bislang ausschließlich russisches Öl verarbeitet. Allerdings hat der französische Total-Konzern, dem die Raffinerie in Leuna gehört, bereits neue Lieferverträge geschlossen. Bis Ende des Jahres soll das russische Öl vollständig durch das anderer Lieferanten ersetzt werden; das Öl soll dann über die Häfen in Rostock und Danzig kommen.

Anders sieht es bei der PCK-Raffinerie in Schwedt aus, die mehrheitlich zum russischen Rosneft-Konzern gehört. Dieser wiederum hat kein Interesse an einem Verzicht auf russisches Öl. Gerade mit Blick auf die große Bedeutung von Schwedt für Nordostdeutschland und die Region um Berlin sagte Wirtschaftsminister Habeck, dass es bei einem Ölembargo "rumpelig" werden könnte: Man könne nicht garantieren, dass die Versorgung dann immer gewährleistet sei; die Umstellung könne mit "zeitlichen Ausfällen" verbunden sein.

Was das konkret bedeutet, wollte Habeck auf Nachfrage nicht sagen. Sein Ministerium werde aber alles dafür tun, dass es nicht zu einer staatlichen Rationierung komme. Zunächst müssten die "Preissignale" wirken. Sprich: Unternehmen, die sich den steigenden Ölpreis nicht leisten können, müssen sich nach Alternativen umsehen.

Welche Auswirkungen hat ein Ölembargo auf die Preise?

Bundeswirtschaftsminister Habeck rechnet bei einem Embargo mit weiter steigenden Preisen. Der Grundgedanke: Solange die weltweite Nachfrage nach Öl nicht abnimmt, aber ein wichtiger Anbieter ausfällt, dürfte infolgedessen der Preis steigen. Dies stimmt aber nur dann, wenn Russland sein Öl nicht an andere Länder wie China oder Indien verkaufen kann.

Damit kommt es zu einer fast schon paradoxen Situation: Wenn das Ölembargo wirkt und Russland wirklich schädigt, dürften die Preise steigen – mit negativen Folgen auch für die hiesige Wirtschaft; wenn das Ölembargo aber umgangen wird und die Angebotsmenge am Weltmarkt gleichbleibt, dürfte sich nicht so viel am Preis ändern.

Sollte ich jetzt noch schnell Öl für die Heizung kaufen?

Viele Heizölkunden haben im vergangenen Jahr zu lange gewartet – in der Hoffnung, die Entwicklung am Markt für Heizöl würde sich wieder beruhigen. Doch Heizöl gehört mit zu den größten Inflationstreibern, wie das Statistische Bundesamt erst vor wenigen Tagen bekannt gab: Demnach sind die Heizölpreise von April 2021 bis April 2022 um 92,6 Prozent gestiegen, sie haben sich also fast verdoppelt.

Dennoch ist vor Panikkäufen zu warnen: Sie sind fast immer sehr teuer. Das zeigt auch der Blick in die jüngste Vergangenheit: Nach der Ankündigung der Amerikaner, kein Öl mehr aus Russland zu beziehen, schoss der Ölpreis an den Märkten regelrecht nach oben. Dementsprechend kletterte der Preis für 100 Liter Heizöl Anfang März auf über 200 Euro, inzwischen liegt er bei rund 140 Euro. Vor diesem Hintergrund ist von Käufen im Umfeld politischer Entscheidungen abzuraten.