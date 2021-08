Ökostrom-Boom trägt maßgeblich zur Rekordbilanz der BayWa bei

Der Mischkonzern BayWa ist offensichtlich sehr stabil aufgestellt. Das Münchner Unternehmen hat im ersten Halbjahr das beste Ergebnis in der fast 100-jährigen Firmengeschichte erzielt. Der Umsatz stieg, gegenüber dem Vorjahreszeitraum, um mehr als eine Milliarde Euro - auf knapp 9,3 Milliarden Euro. Und dabei blieb auch ein ordentlicher Gewinn hängen: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern hat sich mehr als verdoppelt - auf rund 145 Millionen Euro.

Erneuerbare Energien sind für BayWa Renditebringer

Vor allem die Bereiche regenerative Energien, das Agrargeschäft und der Bauhandel haben sich im ersten Halbjahr sehr positiv entwickelt. So spricht der Vorstand der BayWa AG von einem regen Handel mit Photovoltaik-Komponenten. Dazu kommt der Verkauf von Windparks in Europa, ein hochprofitables Geschäft. So macht der Umsatz der Sparte regenerative Energien zwar nur 13 Prozent des Gesamtumsatzes aus, trägt aber mehr als ein Drittel zum Halbjahresgewinn des Konzerns bei.

Getreidepreise pushen das Agrargeschäft der BayWa

Das Agrargeschäft profitiert von derzeit hohen Getreidepreisen. Allerdings erwartet Vorstandschef Klaus-Josef Lutz hierzulande eine unterdurchschnittliche Ernte aufgrund der Wetterkapriolen.

Auch die Apfelsaison leidet unter dem verregneten, kühlen Sommer, heißt es bei der BayWa, die wegen ihrer weltweiten Handelsaktivitäten einen guten Überblick über die Lage von Landwirtschaft und Agrarmärkten hat. So könnten Äpfel in diesem Jahr teurer werden, da die Erzeugerpreise für die Bauern in diesem Jahr mit um die 75 Cent pro Kilo überdurchschnittlich hoch sind, wie Lutz berichtete.

Auch die Dauerdebatte um die tiergerechte Haltung von Schweinen und Rindern wird nach Einschätzung der Baywa einen Effekt haben - indem künftig weniger Tiere in Deutschland und anderen mitteleuropäischen Ländern gehalten werden, und dafür mehr Fleisch importiert wird. "Spanien wird an Bedeutung gewinnen, und Osteuropa, vor allem Rumänien und Bulgarien", sagte Lutz.

Bauboom hilft auch dem BayWa-Baubereich

Der Baubereich der BayWa profitiert weiterhin von dem anhaltenden Bauboom. Und so rechnet Lutz insgesamt für das Gesamtjahr auch mit einem erheblich höheren Ergebnis als im Vorjahr.

Alle Pfeile zeigten damit nach oben. Und das trifft auch für die Zahl der Mitarbeiter zu. Diese ist mittlerweile auf 24.500 gestiegen und bis Ende des Jahres soll sie sich auf über 25.000 erhöhen, so die Prognose.

Die aus der Genossenschaftsbewegung hervorgegangene Baywa ist der größte Agrarhändler in Deutschland. Daneben ist der Konzern in den zwei Geschäftsfeldern Energie und Bau aktiv. Immer wichtiger werden die Aktivitäten als Projektentwickler für Ökostrom-Kraftwerke.