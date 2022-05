Ökonomen: "Renteneintrittsalter muss steigen"

Der Ukraine-Krieg treibt die Preise in die Höhe, den Unternehmen fehlt es nicht nur an Vorprodukten, sondern zunehmend auch an Fachkräften: Vor diesem Hintergrund fordern Wirtschaftswissenschaftler, das Renteneintrittsalter nochmal zu erhöhen.