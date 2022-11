Ökonom Felbermayr: Unabhängigkeit von China ist "frommer Wunsch"

Der Handel wird sich verändern müssen. Davon ist der Außenhandelsexperte und Präsident des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts, Gabriel Felbermayr, überzeugt. Von einer Deglobalisierung will er aber nicht reden. "Wir werden stärker in Blöcken handeln", sagt er im Gespräch mit BR24 Radio. Wir werden Kooperationen schließen mit Ländern, die ähnliche politische Systeme haben, ähnliche Werte. Hier werde die Zusammenarbeit enger sein und auch sensible Industrien wie die High-Tech-Industrie umfassen.

Keine völlige Unabhängigkeit von China

Grundsätzlich sollten wir nach Ansicht Felbermayrs offen für alle bleiben, aber nicht mit jedem alles teilen. Mit Ländern, "die nicht unsere Werte teilen oder keine lupenreinen Demokratien sind", sollten wir dennoch im Gespräch bleiben und auch Handel treiben, aber eben nicht in allen Bereichen, so Felbermayr. Vor allem das Know-How, die Innovationen, die Erfindungen, sollten in Europa bleiben. Eine komplette Abschottung, zum Beispiel von China, hält der Außenhandelsexperte für einen "frommen Wunsch".

Nicht nur der Handel zählt

Eine völlige Abkopplung von China sei nicht nur wirtschaftlich schwierig, sondern auch politisch kaum vorstellbar. Das Land steht für ein Fünftel der Welt, rechnet der Außenhandelsexperte vor. Die chinesische Wirtschaft liefere nicht nur wichtige Bestandteile für unsere Wertschöpfungsketten, sondern ohne China "ist auch das Weltklima nicht zu retten" und möglicherweise auch kein Friede in der Ukraine, so Felbermayr.

Neue internationale Strukturen nötig

Intensiver Handel mit Ländern, die ähnlich sind wie wir und ein "Grundhandel" mit den anderen: Wenn es zu solchen Blöcken kommt, braucht es nach Überzeugung Gabriel Felbermayrs auch andere internationale Regeln. Ein "Grundkonsens" müsste geschaffen werden auf universelle Regeln wie den Respekt vor dem Völkerrecht oder die Ächtung des Einsatzes von Atomwaffen. Die Welthandelsorganisation WTO sei dafür nicht geeignet, das müssten die Vereinten Nationen organisieren.

Wirtschaftliche Zusammenschlüsse in der Art von Clubs

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die über die Grundregeln hinausgeht, könnte dann in Clubs organisiert werden, glaubt Felbermayr. Zum Beispiel in einem "Klimaclub", in dem Innovationen ausgetauscht, aber auch CO2-Preisgrenzen vereinbart würden. Diesen Clubs könne sich dann jeder anschließen, der sich an die vereinbarten Regeln halten will.