Öffentlicher Dienst vor schwieriger Tarifrunde.

Für rund 1,1 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder steht im Herbst die Tarifrunde an. Heute wollen die zuständigen Gewerkschaften eine Forderung beschließen, mit der sie dann an den Verhandlungstisch mit den Bundesländern - außer Hessen ziehen. Die Pandemie und ihre Folgen werden auch diese Gespräche bestimmen.

Gemeinsame Forderung von Verdi und Beamtenbund

Wie viel Prozent höhere Einkommen haben die Verwaltungskräfte in den Ministerien, die angestellten Lehrerinnen und Lehrer, das Personal in den Werkstätten der Polizei oder die Pflegekräfte in den Unikliniken verdient? Sie alle haben mit einem der Bundesländer einen Arbeitgeber, der sich allein schon durch die Corona-Hilfen verschuldet hat. Die Gewerkschaft Verdi und die Tarifunion des Beamtenbundes wollen sich da heute auf eine Prozentzahl festlegen und anders als im Tarifkonflikt der Bahn auch gemeinsam verhandeln.

Verdi Bayern will 6 Prozent mehr

Norbert Flach, Tarifsekretär bei Verdi, reist aus der bayerischen Mitgliedschaft mit der Vorstellung von einem Lohnplus von 6 Prozent nach Berlin. "Das scheint zwar im ersten Moment sehr hoch, ist aber angesichts der aktuellen Inflationsrate von 3,8 Prozent eine Forderungshöhe, die eher darauf abzielt, Reallohnsicherung zu betreiben. Insofern ist das durchaus eine angemessene Forderung", sagt Flach.

Länder dürften Vorschlag ablehnen

Die Finanzminister der Bundesländer sehen das sicher anders angesichts der hohen Kosten der Corona-Pandemie. Zumal die Gewerkschaften das Tarifergebnis auch auf die über 1,2 Millionen Beamtinnen und Beamte bei Bund und Kommunen übertragen wollen. Verhandelt wird darüber zum ersten Mal am 8. Oktober.