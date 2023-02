Öffentlicher Dienst: Tausende bei Streik-Aktion in Nürnberg

In der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften ihren Warnstreik-Schwerpunkt in den Großraum Nürnberg gelegt. Rund 4.000 Teilnehmer folgten dem Aufruf.

Der Sternenmarsch zog vom Klinikum Nord, vom Rathausplatz, von der Hinteren Marktstraße und der Sandreuthstraße zum Gewerkschaftshaus am Kornmarkt. Dort fand um 9.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt. Bei der verlieh die Gewerkschaft Verdi zusammen mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ihren Forderungen erneut Ausdruck: 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat.

Klinikpersonal: Keine positive Veränderung nach Corona-Applaus

Die Gewerkschaft sieht die Arbeitgeber in der Pflicht, durch die Lohnerhöhungen einen Inflationsausgleich zu schaffen und damit vor allem die Jobs der unteren und mittleren Entgeltgruppen attraktiver zu machen. Noch immer sei die Wirtschaft aufgrund ihrer höheren Löhne eine große Konkurrenz für den öffentlichen Dienst. Die kommunalen und staatlichen Arbeitgeber lehnen das als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab.

Jo Weißenberger von der Betriebsgruppe Klinikum Nürnberg klagte bei der Kundgebung, dass sich nach viel Corona-Applaus und der Bestätigung der Systemrelevanz im Gesundheitswesen nichts verändert habe. Dementsprechend diene der Streik ebenfalls dazu, auch in Zukunft eine gute Patientenversorgung gewährleisten zu können.

Verdi droht mit weiteren Streiks in Kitas

Bei der Frage nach der Finanzierung der Lohnerhöhungen sagte die Bezirksgeschäftsführerin von Verdi Mittelfranken, Rita Wittmann, dass dies in einem reichen Land wie Deutschland möglich sein sollte - auch ohne, dass Eltern an die Kita oder Versicherte an die Krankenkassen mehr zahlen müssten. Sollte sich die Arbeitgeberseite kommende Woche nicht bewegen, würden weitere Streiks folgen, "die weh tun", so Wittmann abschließend.

Neben Verdi und der GEW hatte auch der dbb Beamtenbund zu der Kundgebung geladen. Insgesamt waren zum Streik aufgerufen: die Beschäftigten und Auszubildenden der Stadt, der städtischen Betriebe und kommunalen Unternehmen, der Kliniken, des Energieversorgers N-ERGIE und der Stadtwerke des Umlands sowie der in Nürnberg ansässigen Bundesbehörden wie die Bundesagentur für Arbeit. Geschlossen bleiben an diesem Donnerstag auch die städtischen Hallenbäder.

Außerdem streiken bis Freitag auch die Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Nürnberg. An diesen Tagen würden keine Rest- und Biomülltonnen geleert, teilte die Stadt mit. Die jeweiligen Leerungen sollen in der kommenden Woche nachgeholt werden.

Streiks in Schweinfurt

Neben Nürnberg wurde am Donnerstag auch in Schweinfurt gestreikt. Bei der Gewerkschaft Verdi zeigte man sich zufrieden mit der Beteiligung. Mehr als 400 Angestellte des öffentlichen Dienstes legten laut Bezirksgeschäftsführerin Marietta Eder die Arbeit nieder. So in der Verwaltung, im Jobcenter und im Bauhof. Zudem beteiligten sich auch nicht verbeamtete Lehrkräfte der Städtischen Rathenau-Schulen. Noch weiter gestreikt wird in Schweinfurt am Samstag im Bereich Abfallwirtschaft: Der Wertstoffhof in der Kurt-Römer-Straße bleibt an diesem Tag geschlossen, wie die Stadt Schweinfurt mitteilte.

Für Freitag Streik an Münchner Flughafen angekündigt

Für Freitag hat Verdi ganztägige Warnstreiks an deutschen Flughäfen angekündigt, darunter der Münchner Flughafen. In der Folge werden am Flughafen München alle regulären Passagierflüge gestrichen. Das hat die Flughafen München GmbH (FMG) am Mittwoch mitgeteilt. Von Freitag, 0.00 Uhr bis Samstag, 1.00 Uhr fänden keine dieser Flüge statt. "Betroffen sind davon mehr als 700 Starts und Landungen", heißt es in der Mitteilung.. Kunden würden informiert.