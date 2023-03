Öffentlicher Dienst streikt für mehr Gehalt: Aber wer zahlt das?

10,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von nur 12 Monaten und noch höhere Mindestforderungen von 500 Euro im Monat bei niedrigen Entgelten. Die Gewerkschaft Verdi will einen Inflationsausgleich nicht nur für die Angestellten von Bund und Kommunen erreichen. Das Tarifergebnis soll zeit- und wirkungsgleich auf Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten sowie auf Versorgungsempfänger übertragen werden. Die dritte Verhandlungsrunde von 27. bis 29. März soll in Potsdam die Entscheidung bringen. Doch Bund und Kommunen argumentieren, es sei nicht genug Geld da für solche Erhöhungen.

Sparen, Schulden oder höhere Staatseinnahmen als Auswege

Die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen sind trotz Corona-Hilfen und Ukraine-Krieg immer noch gut aufgestellt und haben in diesen Krisen-Zeiten zum Teil sogar Überschüsse erwirtschaftet. Auf der anderen Seite stehen auch viele zusätzliche Ausgaben an wie für Investitionen in die Klimawende, für die Bundeswehr oder auch für mehr Bildung. Dabei spielt die Inflation auch hier eine Rolle oder gestiegene Baupreise und Materialkosten.

Bei einer zweistelligen Gehaltserhöhung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, gäbe es wohl prinzipiell nur diese Möglichkeiten: mehr Sparen, mehr Schulden machen oder – was am wahrscheinlichsten ist – die Staateinnahmen durch höhere Steuern und Abgaben erhöhen.

Schleichende Mehrbelastung der Steuerbürger durch vielfältige Erhöhungen

Für die Steuerzahler und alle anderen Menschen in Deutschland könnte das im täglichen Umgang mit der Verwaltung bedeuten, dass sich die Staatsdiener ihre Amtshandlungen noch stärker "vergolden" lassen, als das bisher schon der Fall war. Jeder kleine Gang aufs Amt (auch der digitale übers Internet) dürfte dann mit weiteren Kostensteigerungen verbunden sein. Zwar schließe die Ampelkoalition in Berlin, allen voran die FDP, Steuererhöhungen auf breiter Front aus, aber im Einzelnen tut sich doch immer etwas. Experten erwarten zum Beispiel von der anstehenden Grundsteuerreform auf jeden Fall höhere Grundbesitzabgaben, die am Ende nicht nur Eigentümer sondern auch Mieter treffen. Außerdem steigen kommunale Parkgebühren, Gewerbe- und Zweiwohnungssteuern.

Am Ende zahlen wir alle mehr für die Tariferhöhungen im Öffentlichen Dienst

Beispiele die zeigen, welche Breitenwirkung die höheren Vergütungen am Ende haben werden. Das wird sich nicht an jedem einzelnen Euro oder Zehntelpunkt der Lohnsteigerung nachvollziehen lassen. Aber es ist eindeutig, dass die steigenden Personalkosten in die öffentliche Haushaltsplanung mit einfließen und dort in einer breiten Verteilung ihren Niederschlag finden werden.