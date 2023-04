Öffentlicher Dienst: Knackpunkte in der Tarifrunde

Sie ist vier DIN-A4-Seiten lang: die Empfehlung aus der Schlichtung. Die Tarifparteien müssen jetzt entscheiden, ob sie so übernommen, an einigen Stellen verändert oder ganz verworfen wird. Ein Selbstläufer wird diese vierte Tarifrunde nicht. Die Knackpunkte:

Der Inflationsausgleich

Insgesamt sieht die Empfehlung 3.000 Euro in Schritten vor, die die Bundesregierung als Ausgleich für die gestiegenen Preise steuer- und abgabenfrei gestellt hat. Vorteil für die Arbeitgeber: Sie erhöht die Entgelte nicht dauerhaft. Das wiederum ist aber genau der Nachteil aus Sicht der Gewerkschaften. Daran scheitern lassen werden sie einen Abschluss aber wohl nicht.

Die Entgelte

Die Gehälter sollen im März nächsten Jahres um 200 Euro erhöht werden. Darauf gibt es noch einmal 5,5 Prozent. Das Plus muss aber mindestens 340 Euro betragen. Der Vorteil aus Sicht der Gewerkschaften: Die unteren Einkommensgruppen würden mehr profitieren. Bund und Kommunen käme dieser Abschluss aber teurer als gedacht. Dafür fällt die prozentuale Erhöhung erst im kommenden Jahr an, bei einer Laufzeit von insgesamt 24 Monaten. Das wiederum wird auf Seiten der Gewerkschaften erheblich kritisiert.

Die Zusatzregelungen

Nicht vor kommt in der Schlichtungsempfehlung die Altersteilzeit. Die Gewerkschaften wollen die Abmachung verlängern. Bund und Kommunen fürchten die Kosten. Sie werden dafür an anderer Stelle wohl Abstriche machen wollen. So könnten die Entgelte statt ab März 2024 erst ab April steigen.