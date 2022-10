Öffentlicher Dienst: Harte Tarifrunde steht bevor

Dass auch Städte, Gemeinden und Bundesbehörden Energie sparen müssen, bekommen ihre Beschäftigten jetzt schon zu spüren. Die Raumtemperatur in den Gebäuden wurde heruntergefahren.

Gewerkschaften wollen Reallöhne sichern

Dass sie angesichts der Kassenlage aber Verzicht üben sollen, leuchtet wenigen ein. Die Reallöhne müssen gesichert werden – diese Meinung vertreten auch viele der Mitglieder von Verdi Bayern, die bei der Sitzung heute in Berlin dabei sind. Gemeinsam mit dem Beamtenbund, der Gewerkschaft der Polizei und den Erziehungsgewerkschaft GEW will Verdi heute festlegen, was das in eine Zahl umgesetzt bedeutet.

Über zehn Prozent kletterte zuletzt die Inflationsrate bundesweit. Reallohn sichern würde bedeuten, dass auch die Forderung zweistellig ausfällt. Ob Verwaltungskräfte in den Rathäusern, Pflegepersonal in städtischen Kliniken, Beschäftigte in den Kitas, Müllwerker oder Busfahrerinnen: Sie erwarten auch in puncto Einkommen mehr Wertschätzung ihres Arbeitgebers.

Prämie allein ist den Gewerkschaften nicht ausreichend

Die von der Regierung in Aussicht gestellte Prämie von bis zu 3.000 Euro - und zwar sozial- und abgabenfrei - allein begeistert die Gewerkschaften nicht. Die Gehälter sollen auf Dauer angehoben werden, fordern sie. Was heute als Prozentzahl auf den Tisch gelegt wird, ahnen die kommunalen Arbeitgeberverbände. Sie warnen vorab schon einmal vor zu hohen Forderungen. Verhandelt wird ab Mitte Januar.