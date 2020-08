Öffentlicher Dienst: Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent

2,5 Millionen Tarifkräfte sind beim Bund und den Kommunen beschäftigt. Für sie fordern die Gewerkschaften 4,8 Prozent - mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Das haben die Kommissionen von Verdi und der Tarifunion des Beamtenbundes laut Informationen des Bayerischen Rundfunkes aus Verhandlungskreisen vor kurzem in Berlin beschlossen.

Ziel: Übernahme von Azubis

Die Übernahme von Auszubildenden soll darüber hinaus gesichert werden und für Probleme in der Pflege ein eigener Tisch eingerichtet werden. Die Tarifrunde startet am 1.September in Potsdam. Die Kommunen haben schon signalisiert, dass es aus ihrer Sicht diesmal angesichts der sinkenden Steuereinnahmen durch Corona nichts zu verteilen gäbe.