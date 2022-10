Öffentlicher Dienst: Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent

Wer reale Einkommen sichern will, der muss angesichts der aktuellen Inflationsrate entsprechend hoch mit der Forderung einsteigen. 10,5 Prozent, also zweistellig, darauf haben sich die Gewerkschaften Verdi und der Beamtenbund dbb untereinander verständigt. Das ist mehr als die der IG Metall in ihrer laufenden Tarifrunde mit 8 Prozent.

Geringverdiener sollen bis zu 20 Prozent mehr erhalten

Da die hohen Energie- und Lebenshaltungskosten besonders die Beschäftigten in den unteren Lohngruppen belasten, sollen die Einkommen mindestens um 500 Euro im Monat ansteigen. Geringverdiener kämen damit zum Teil über 20 Prozent.

Für Auszubildende fordern Verdi und der Beamtenbund 200 Euro mehr – bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Eine Einmalzahlung, die die Regierung ja steuer- und abgabenfrei stellen will, ist nicht vorgesehen. Die Gewerkschaften wollen, dass die Einkommen auf Dauer angehoben werden.

Kommunale Arbeitgeber sind klamm - Warnstreiks wahrscheinlich

Die Kommunen haben angesichts der Kassenlage schon durchblicken lassen, dass es nicht viel zu verteilen gebe. Die Tarifrunde dürfte entsprechend schwierig werden. Für Januar, Februar und Ende März 2023 sind bereits drei Verhandlungsrunden vereinbart. Das spätere Ergebnis soll auf Beamte bei Bund und Kommunen übertragen werden.

Warnstreiks sind nicht ausgeschlossen. Die könnten die Rathäuser, Bundesministerien, aber auch Kitas, die Müllabfuhr oder städtische Kliniken treffen. Und in Bayern diesmal auch den kommunalen Nahverkehr. Der entsprechende Tarifvertrag läuft auch Ende des Jahres aus und muss neu verhandelt werden.