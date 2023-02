Öffentlicher Dienst: Hier wird in den nächsten Tagen gestreikt

Wegen des Tarifstreits im öffentlichen Dienst wollen Beschäftigte auch am Donnerstag in Bayern die Arbeit niederlegen. Am Freitag will die Gewerkschaft Verdi die Ausstände auch auf den Münchner Flughafen ausweiten. Ein Blick auf die geplanten Aktionen im Freistaat.

Viele Streik-Aktionen in Nürnberg geplant

Ein Streikschwerpunkt soll am Donnerstag laut Verdi der Raum Nürnberg sein. Aufgerufen sind die Beschäftigten und Auszubildenden der Stadt. Außerdem richtet sich der Appell an die städtischen Betriebe und kommunalen Unternehmen, der Kliniken, des Energieversorgers N-ERGIE und der Stadtwerke des Umlands.

Auch in Nürnberg ansässige Bundesbehörden, wie etwa die Bundesagentur für Arbeit, sollen laut Verdi bestreikt werden. Die städtischen Hallenbäder bleiben ebenfalls geschlossen. Zudem sind vier Demonstrationszüge geplant. Sie ziehen vom Klinikum Nord, vom Rathausplatz, von der Hinteren Marktstraße und der Sandreuthstraße zum Gewerkschaftshaus am Kornmarkt. Dort soll um 9.30 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden.

Am Donnerstag und auch am Freitag streiken außerdem die Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Nürnberg. An diesen Tagen würden keine Rest- und Biomülltonnen geleert, teilt die Stadt mit. Die jeweiligen Leerungen sollen in der kommenden Woche nachgeholt werden. Es könne auch zu Verschiebungen der üblichen Leerungstage kommen. Sollten durch den Streik größere Mengen an Müll anfallen, können sie ausnahmsweise in Tüten neben die Container gestellt werden. Die Müllabfuhr wird auch diese Tüten mitnehmen. Für die Sperrmüllabholungen, die am Donnerstag und Freitag erledigt werden sollten, werden neue Termine vereinbart.

Keine Müllabfuhr in Schweinfurt

In Schweinfurt hat Verdi die Beschäftigten der Stadt dazu aufgerufen, die Arbeit niederzuglegen. Wie eine Stadt-Sprecherin sagte, betrifft der Streik die Stadtverwaltung, den Servicebetrieb Bau und Stadtgrün, die Städtentwässerung mit Kläranlage, den Sozial- und Erziehungsdienst sowie die Tourist-Information. Außerdem entfällt die Müllabfuhr. Am Freitag sollen die Tonnen aber geleert werden. Zudem gelten die aktuellen Änderungen nicht für die Gelben Säcke. Diese werden wie gewohnt abgeholt. Für Samstag besteht ein weiterer Streikaufruf für die Abfallwirtschaft.

Marietta Eder, Geschäftsführerin von Verdi Schweinfurt, rechnet mit einer hohen Beteiligung angesichts der hohen Inflationsrate und der vielen Mehrarbeit, die die Beschäftigten im öffentlichen Dienst leisten müssten – insbesondere auch im Reha-Bereich, wo viele Stellen unbesetzt seien. Zusätzliche Aufgaben und mehr als 300.000 unbesetzte Stellen würden die Beschäftigten am Limit arbeiten lassen. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Weitere Aktionen und Streiks sind laut Eder bereits geplant.

Anders ist in Schweinfurt die Lage vorerst im Nahverkehr. Die Stadtbusse seien vom Streik nicht betroffen, heißt es.

Münchner Flughafen am Freitag lahmgelegt

Hiobsbotschaft für Reisende zum Beginn der Winterferien in Bayern: Nach der Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi stellt der Münchner Flughafen am Freitag seinen regulären Passagierbetrieb ein. Das teilte der Flughafen mit. Mehr als 700 Starts und Landungen seien betroffen.

Ausgenommen sind demnach alle Sonderflüge, darunter Hilfsflüge, Flüge für medizinische, technische und sonstige Notfälle sowie Flüge für die am Freitag beginnende Münchner Sicherheitskonferenz. Zu dem Treffen werden Spitzenpolitiker aus aller Welt erwartet, darunter zahlreiche Staats- und Regierungschefs. München ist nach dem Frankfurter Flughafen das zweite Drehkreuz der Lufthansa und der zweitgrößte deutsche Flughafen. Freitag ist in Bayern der letzte Schultag vor einwöchigen Winterferien.

"Aufgrund des Streiks hat die Flughafen München GmbH beim Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr als oberste Luftaufsichtsbehörde beantragt, den Airport für diesen Tag von der Betriebspflicht für den gewerblichen Luftverkehr zu befreien", hieß es in einer Mitteilung des Flughafens. Dem Antrag sei stattgegeben worden. Somit sollen von Freitag um 00.00 Uhr bis Samstag um 1.00 Uhr keine regulären Passagierflüge abgefertigt werden. "Allen Fluggästen wird dringend empfohlen, sich bei ihrer jeweiligen Airline zu erkundigen", hieß es in der Mitteilung weiter.