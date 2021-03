OECD hebt Prognose für die Weltwirtschaft an

Überraschend gute Konjunkturdaten kamen heute aus Deutschland. Und es gab es eine optimistische Prognose von der OECD, für die der Aufschwung schon begonnen hat. Um 5,6 Prozent soll die Weltwirtschaft in diesem Jahr wachsen, auch wenn es im ersten Quartal noch nicht danach aussieht. Im Dezember hatte die OECD nur 4,2 Prozent Wachstum vorhergesagt.

Fortschritte bei Corona-Impfungen

Inzwischen sei aber mit großen Fortschritten bei den Corona-Impfungen zu rechnen. Auch die USA haben jetzt ein großes Konjunkturpaket geschnürt mit Milliardenhilfen. Dass es trotz des längeren Lockdowns doch noch besser laufen könnte, erwartet nun der deutsche Außenhandelsverband BGA. Viele Länder hätten noch mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen, aber einige seien bereits weiter.

Wachstum in China und USA

Besonders in China und in den USA stünden die Weichen auf Wachstum, das seien die wichtigsten Abnehmer für Waren "Made in Germany". Der erwartete Exportrückgang im Januar ist trotz Brexit ausgeblieben. Stattdessen gab es ein deutliches Plus bei den Ausfuhren. Nur die Importe enttäuschten, was auf schwachen Konsum schließen lasse.