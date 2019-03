Oberpfalz wartet auf die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote in der Oberpfalz ist im Februar gegenüber dem Vormonat und dem Februar vor einem Jahr unverändert bei 3,3 Prozent geblieben. Damit ist die Oberpfalz der einzige bayerische Regierungsbezirk, in dem die Arbeitslosenquote aktuell nicht zurückgangen ist. Den Grund dafür sieht der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, im hohen Anteil der saisonabhängigen Außenberufe. Mit der anstehenden Frühjahrsbelebung werde die Arbeitsmarktlage in der Oberpfalz wieder besser, prognostiziert Holtzwart.