Oberpfälzer Landkreise sind deutsche Spitze beim Dynamik-Ranking

Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) stellt den beiden Nordoberpfälzer Landkreisen Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth Bestnoten für die wirtschaftliche Dynamik aus. Im aktuellen IW-Regionalranking, einem deutschlandweiten Vergleich aller ländliche geprägten Landkreise, belegen der Kreis Neustadt/Waldnaab Platz zwei und Tirschenreuth Platz drei. Bewertet hat das Institut dabei die Lebensqualität, die wirtschaftliche Dynamik und die Arbeitsmarktentwicklung in den jeweiligen Regionen.

Top-Platzierungen unter 401 Landkreisen

Insgesamt sind für die Studie alle 401 Landkreise und Städte in Deutschland bewertet worden. 146 von ihnen wurden dabei als ländlich eingestuft. Der einzige Landkreis in Deutschland, der im Dynamik-Ranking der ländlichen Regionen vor den beiden Oberpfälzer Landkreisen liegt, ist Teltow-Fläming in Brandenburg