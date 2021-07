29.07.2021, 11:58 Uhr

Oberpfälzer Arbeitslosenquote liegt unter Drei-Prozent-Marke

Nirgendwo sonst in Bayern gibt es aktuell anteilig so wenige Arbeitslose wie in der Oberpfalz. Die Quote liegt unter drei Prozent, die Statistiker der Arbeitsagentur sprechen bei einem solchen Wert von Vollbeschäftigung.