Obergrenze für Zahlungen mit Bargeld rückt näher

Die Bundesregierung wird aller Voraussicht nach die von der EU geforderte Obergrenze für Zahlungen mit Bargeld auch in Deutschland einführen. Mit 10.000 Euro soll diese Grenze bei uns aber höher sein als in anderen Euroländern. Dort ist zum Teil nur halb so viel Bares oder noch weniger davon zulässig: In Frankreich sind es zum Beispiel nur 5.000 Euro. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will damit die Geldwäsche besser bekämpfen können. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht sich in der Pflicht durch Brüssel.

Kaum noch Länder ohne Einschränkungen im Bargeldverkehr

Deutschland gilt in der EU als Paradies für Geldwäsche, wo Mafia und andere Teile des organisierten Verbrechens sowie Steuersünder besonders einfach ihre Zahlungen verschleiern können, zum Beispiel mit Bargeld. Gestoppt wurde bereits der Immobilienkauf per Bargeld, das deutsche Notare dabei direkt entgegennahmen.

Eine Obergrenze von 10.000 Euro sollte nach dem Willen von Bundesinnenministerin Faeser für alle Zahlungen gelten, zum Beispiel auch für den Kauf von Gebrauchtwagen. Faeser will damit kriminelle Strukturen zerschlagen und ihnen Einnahmen konsequent entziehen, wie sie der Bild-Zeitung sagte.

Verbraucherzentrale: Bargeld-Nutzer nicht unter Generalverdacht stellen

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) kritisierte den Vorstoß als falsch und sprach sich gegen jegliche Beschränkung des Bargeldverkehrs aus. Nutzer würden damit unter Generalverdacht gestellt. Ähnlich äußerten sich Oppositionspolitiker wie von CDU und CSU.

Im Bundesfinanzministerium von Christian Lindner hält man es allerdings für unwahrscheinlich, dass Deutschland die Pläne für eine EU-weite Obergrenze für Einkäufe mit Scheinen und Münzen aufhalten kann, die in allen Mitgliedsländern kommen soll.

Wie sieht der Zeitplan für Zahlungsbeschränkungen aus?

Geplant ist, ist dass die EU-Mitgliedsländer am 7. Dezember der neuen europäischen Geldwäscherichtlinie insoweit zustimmen, dass kein Land mehr ohne entsprechende Einschränkungen beim Einkauf auskommt. Für den anonymen Kauf von Edelmetallen wie Gold und Silber gibt es seit 2020 bereits eine Obergrenze von 2.000 Euro in der EU.

Bundesbank auf literarischen Abwegen beim Bargeld

In der FDP rumort es: "Eine Bargeldobergrenze ist Freiheitsentzug", twitterte der liberale Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler. Vielen gilt Bargeld als "geprägte Freiheit", so auch der Bundesbank, die damit ein Zitat Wort von Fjodor M. Dostojewski umgewandelt hat. Der russische Dichter bezog das in den "Aufzeichnungen aus einem Totenhaus" auf das Geld an sich und nicht nur auf das Bare.

In jedem Fall verspricht die Bundesbank, dass Bargeld bei uns niemals verschwinden wird, schon weil es in Deutschland das einzige gesetzliche Zahlungsmittel ist. Demnach sind Banknoten und Münzen in Geschäften oder Restaurants immer zu akzeptieren, eine ausschließliche Kartenzahlung wäre nicht rechtmäßig.

Beim möglichen Blackout hilft nur noch Bares im Geldbeutel

Sollte es in Deutschland in der laufenden Gas- und Stromkrise zu einem Blackout kommen, wäre auch die Versorgung mit Bargeld in Gefahr. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider. Bundesbank und Finanzaufsicht Bafin dächten bereits über eine mögliche Begrenzung der Summen nach, die Bankkunden dann noch abheben können bei den Automaten, die trotz Stromausfällen noch funktionierten. In der Finanzbranche arbeitet man demzufolge an Notfallplänen für die Versorgung, falls die Netzwerke für die Geldverteilung nicht mehr richtig arbeiten sollten.

Dramatischer wäre ein Stromausfall für elektronische Zahlungssysteme. In einem solchen Fall bliebe den Bankkunden ohnehin nur das Bargeld, dass sie dann erst einmal aus dem Automaten holen müssten. Auf eine solche Situation kann man sich praktisch nur mit einem gewissen Vorrat an Barbeständen vorbereiten. Und wenn im Supermarkt die elektronische Kasse nicht mehr geht, braucht es neben Bargeld am Ende gar ein paar Vorräte an Lebensmitteln.