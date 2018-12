Oberfrankens IHK zieht positive Bilanz

In der jüngsten IHK-Konjunkturumfrage vom Oktober überwiegt der Optimismus der Unternehmen für 2019 deutlich, die oberfränkische Wirtschaft will ihre Investitionen weiter steigern und ihre Mitarbeiterzahl erhöhen. Das liegt auch an den guten Zahlen in diesem Jahr.

Arbeitslosenquote und Beschäftigte

Seit 2005 wächst die Beschäftigtenzahl in Oberfranken kontinuierlich. 2017 lag sie bei rund 427.000 Beschäftigten. In diesem Jahr kamen noch einmal rund 8.000 Arbeitnehmer hinzu. Dementsprechend konnte die Arbeitslosenquote stark abgesenkt werden. November 2005 lag sie bei 9,1 Prozent in Oberfranken, vor einem Monat bei drei Prozent.

2019 stehen Herausforderungen und Forderungen an

Trotz Optimismus der Unternehmen für das Jahr 2019 stehen auch viele Herausforderungen für die Wirtschaft an. Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführer der IHK Oberfranken, fordert deshalb auch mehr politische Unterstützung.

"Damit die oberfränkische Wirtschaft zukunftsfähig bleibt, brauchen wir eine flächendeckende Einführung des Mobilfunkstandards 5G. Wichtig für die Wirtschaft ist auch die weitere Reduzierung der "weißen Flecken" bei der Breitbandanbindung oder die Elektrifizierung der ‚Oberfrankenachse‘ Lichtenfels - Bayreuth/Hof." Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführer der IHK Oberfranken

Mehr Einsatz der Politik

Aber auch auf Bundesebene gäbe es noch etliche Baustellen. Hier nennt Hohenner die zügige Verabschiedung und Umsetzung des Fachkräftezuwanderungsgesetzes. In Oberfranken fehlen nach Angaben der IHK derzeit 28.000 Fachkräfte. Dies würde jedes Jahr zu einem Wertschöpfungsverlust von 2,5 Milliarden Euro führen. Wichtig sei es aber auch, die Benachteiligung des Mittelstandes bei Steuerbelastungen zu reduzieren.

"Gerade energieintensive Branchen bekommen diese Wettbewerbsverzerrung auf internationaler Ebene immer mehr zu spüren." Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführer der IHK Oberfranken

Auf die Wettbewerbsfähigkeit würden sich auch weiterhin die Energiekosten immer stärker auswirken.