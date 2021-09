Oberfrankens Betriebe erhalten 375 Millionen Euro Corona-Hilfen

Rund 375 Millionen Euro Corona-Hilfen sind seit Juli 2020 an Unternehmen in Oberfranken überwiesen worden. Das teilte die IHK für Oberfranken mit.

Die größte Summe floss an Unternehmen aus Stadt und Landkreis Bamberg. Die dort ansässigen Betriebe wurden mit knapp 116 Millionen Euro unterstützt. Die zweitgrößte Summe ging in Stadt und Landkreis Bayreuth. Mit 70 Millionen Euro sind die dortigen Betriebe unterstützt worden. Der Mitteilung zufolge haben Firmen in Stadt und Landkreis Hof rund 37 Millionen Euro und in Forchheim etwa 32 Millionen Euro erhalten.

Klarstellung der IHK trotz "überlebensnotwendiger" Corona-Hilfe

Nach Lichtenfels gingen laut IHK rund 25 Millionen Euro und nach Kronach gut 19 Millionen Euro. Auch Firmen in Kulmbach (20 Millionen Euro) und Wunsiedel (25 Millionen Euro) haben Hilfen erhalten. Mit den Zahlungen seien bei weitem nicht alle durch die Pandemie verursachten Kosten abgedeckt, heißt es von der IHK, "für viele Unternehmen waren diese Hilfen aber überlebensnotwendig".

Unterstützt wurden Betriebe aus Gastronomie- und Beherbergung sowie dem Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung oder dem verarbeitenden Gewerbe. Weitere Unterstützungsgelder flossen in nicht näher bezeichnete Wirtschaftszweige. Am meisten profitierte in ganz Oberfranken aber das Gastgewerbe von den Zahlungen – außer in Bayreuth. Der dortige Landkreis zählt zu den wenigen Regionen, wo Handelsunternehmen am stärksten unterstützt wurden.