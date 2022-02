Oberfranken soll Vorreiter für Wasserstoff-Züge werden

Züge in Oberfranken sollen künftig nur noch mit Wasserstoff betrieben werden. Das zumindest fordert der aus Naila im Landkreis Hof stammende Bundestagsabgeordnete, Hans-Peter Friedrich (CSU), in einem Schreiben. Oberfranken soll demnach "Vorreiter bei der Umstellung auf CO2-neutralen Schienenverkehr" werden.

Wasserstoff aus Wunsiedel für Bahnverkehr in Oberfranken?

Friedrich will dafür eine neue Elektrolyseanlage in Wunsiedel nutzen, die ab Sommer dieses Jahres in Betrieb gehen soll. Dabei handelt es sich um Bayerns bisher größte Anlage dieser Art. "Die Wasserstoffproduktion in Wunsiedel erfolgt in unmittelbarer Nähe der Eisenbahnlinie, so dass von dort der gesamte oberfränkische Schienenverkehr versorgt werden könnte", so Friedrich. Das Bahnbetriebswerk in Hof könne zudem als Kompetenzzentrum für die Wartung von Wasserstoffzügen weiterentwickelt werden.

Sobald die Bayerischen Staatsregierung diese "hervorragende Ausgangssituation" berücksichtigt und die Vergabe mit Wasserstoff betriebenen Neufahrzeugen ausschreibt, könnten weitere Schritte erfolgen, so Friedrich weiter.

Bahn will auf Wasserstoff- und Batteriezüge setzen

Erst vor wenigen Tagen hatte die Deutsche Bahn ein Ende der Dieselzüge angekündigt. Bis zum Jahr 2040 sollen alle Dieselkraftstoffe vollständig aus den Flotten verbannt und durch alternative Kraftstoffe ersetzt werden. Neufahrzeuge sollen nur noch mit Wasserstoff oder Batterieantrieb fahren. Zuletzt war bereits testweise ein Batteriezug in Franken unterwegs.

Nordostbayern: "Dieselinsel" soll verschwinden

Im Rahmen des Bahnausbaus Nordostbayern war im vergangenen Oktober einmal mehr gefordert worden, Deutschlands größte "Dieselinsel" zu beseitigen. Die Bahn will in den nächsten Jahren drei Schienenstrecken in Nordostbayern elektrifizieren. Auf machen Strecken fahren derzeit ausschließlich Dieselloks.