Oberfränkische Glasindustrie leidet unter hohen Energiepreisen

Heiß und laut ist es in der Produktionshalle von Heinz-Glas im Landkreis Kronach. Im Sekundentakt setzt eine Maschine glühend heiße Glas-Flakons auf ein Förderband. Das Unternehmen mit etwa 1.000 Angestellten am Standort Kleintettau fertigt Glasverpackungen für namhafte internationale Kosmetik- und Parfumhersteller. Die momentan hohen Energiepreise machen dem Traditionsunternehmen zu schaffen.

Enorme Kostensteigerungen in den vergangenen Wochen

Alfred Krischke ist seit 1977 bei Heinz-Glas angestellt und für die Energiefragen des Unternehmens tätig. Er hat schon viele Krisen miterlebt, die Ölkrise Ende der 1970er Jahre oder die Finanzkrise 2008/2009. Eine Kostenexplosion im Energiebereich wie momentan ist aber auch für Krischke eine neue Erfahrung. Innerhalb weniger Monate habe sich der tagesaktuelle Strompreis verfünffacht. Die Schmelzöfen bei Heinz-Glas laufen mit Strom und brauchen enorme Mengen Energie, erzählt Krischke.

Stromverbrauch wie Stadt Bamberg

An den Standorten Kleintettau in Oberfranken und Piesau im nahen Thüringen verbraucht Heinz-Glas pro Jahr 100 Millionen Kilowattstunden Strom, so viel wie die Privathaushalte der Stadt Bamberg mit mehr als 77.000 Einwohnern. Die hohen Energiepreise schlagen sich in den Kosten für das Unternehmen nieder, so Krischke. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Energiekosten verdoppelt und machen nun etwa 20 Prozent der Gesamtkosten aus.

Hoher Energiepreise mit Auswirkungen für Verbraucher

Die gestiegenen Kosten muss Heinz-Glas an seine Hersteller weitergeben. Diese wiederrum werden ihrerseits die Kosten für die Endkunden wohl erhöhen, so Krischke. Kosmetikartikel und Parfum in Glasbehältern werden demnach für die Endkunden teurer werden.

"Natürlich sind wir gezwungen, die Kostenexplosion im Bereich Energie weiterzugeben an unsere Kunden, ansonsten wird es ein Draufleggeschäft.", Alfred Krischke, Heinz-Glas in Kleintettau

Hohe Abhängigkeit von dauerhafter Stromversorgung

Die beiden Schmelzwannen für das Glas in Kleintettau laufen elektrisch, abstellen oder weniger produzieren geht nicht. Sind die Wannen kalt, geht der sprichwörtliche Ofen bei Heinz-Glas aus. Das heißt: Das Unternehmen muss den momentan enorm teuren Strom kaufen, koste es, was es wolle. Solange man die höheren Kosten an die Kunden weitergeben könne, sei die Situation nicht existenzgefährdend, so Krischke.

Regenerative Energien ein Muss für die Zukunft

Heinz-Glas beziehe zwar schon Strom aus eigenen Photovoltaik-Anlagen, bei der benötigten Menge an Energie, sei das aber der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, erzählt Krischke. Man befasse sich im Unternehmen natürlich mit regenerativen Energien. Allerdings seien beispielsweise Wind- oder Solarparks in der Region nicht leicht umsetzbar. Für Krischke ist dennoch klar, dass regenerative Energien stärker in den Fokus rücken müssen.

Wiegand-Glas braucht noch mehr Energie

In Steinbach am Wald, rund zehn Kilometer von Kleintettau entfernt, produziert das Unternehmen Wiegand-Glas am Standort pro Tag dreieinhalb Millionen Gläser und Glasflaschen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die vier Schmelzwannen sind größer und brauchen dementsprechend auch mehr Energie, die hier aus Erdgas und Strom gewonnen wird. Nikolaus Wiegand, einer der beiden Geschäftsführer, nennt die hohen Energiekosten nicht existenzbedrohend, aber sie seien ein massiver Einschnitt in die Kostenstruktur. Auch bei Wiegand-Glas haben sich die Energiekosten inzwischen verdoppelt.

Eingreifen der Politik gefordert

Auch Wiegand-Glas müsse die höheren Kosten an seine Kunden weitergeben, so Wiegand. Angesichts der enormen Steigerungen der Energiekosten fordert der Geschäftsführer ein Eingreifen der Politik. Die noch geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel habe 2011 ohne Mitwirkung des Parlaments die Stilllegung mehrere Atommeiler verfügt. Nun erwarte er, dass man genau in die andere Richtung marschiere und die Atommeiler, die in diesem Jahr vom Netz gehen sollten, zumindest für eine gewisse Zeit weiterbetreibe, so Wiegand.

Forderung: Enorme Preissteigerungen ein Fall für das Kartellamt

Außerdem seien die enorm gestiegenen Energiekosten ein Fall für das Kartellamt, fordert Geschäftsführer Wiegand. Man rede in diesem Fall nicht von ein paar Cent, sondern über Steigerungen von zum Teil mehr als 100 Prozent. Die Preisentwicklung könne seiner Meinung nach nicht nur etwas mit einer Verknappung von Erdgas oder Strom in Folge eines Booms zu tun haben. Dort seien vielleicht auch andere Kräfte wie Spekulanten oder Finanzinvestoren mit im Spiel, so Wiegand.

Hoffen auf verlässliche Energiepreise

Heinz-Glas in Kleintettau feiert im kommenden Jahr sein 400. Firmenjubiläum, die Geschichte von Wiegand-Glas in Steinbach am Wald reicht mehr als 450 Jahre zurück. Beide Unternehmen haben in der Vergangenheit zahlreiche Krisen überstanden. Für die nahe Zukunft eint sie der gemeinsame Wunsch nach verlässlichen Preisen auf dem Energiemarkt.