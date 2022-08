> Wirtschaft > Oberbayern hat die meisten Einkommensmillionäre in Bayern

Oberbayern hat die meisten Einkommensmillionäre in Bayern

In Bayern leben mehr als 6.000 Einkommensmillionäre, die meisten davon in Oberbayern. Das hat das Landesamt für Statistik in Fürth für das Jahr 2018 errechnet. Die Ergebnisse liegen aber erst jetzt vor.