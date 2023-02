O2 mit deutlich mehr Kunden und Gewinn

Erstmals seit zehn Jahren hat der Telekommunikationsanbieter Telefónica Deutschland (O2) aus eigener Kraft einen satten Gewinn gemacht. Im abgelaufenen Jahr stieg der Umsatz um knapp sechs Prozent auf 8,2 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn legte um gut fünf Prozent zu auf zweieinhalb Milliarden. Telefonica-Deutschland-Chef Markus Haas gibt sich überaus zufrieden. Denn es läuft derzeit in der Wirtschaft ja nicht wirklich gut – bei Telefonica schon.

Smartphones und Tablets rege mitverkauft

"Telefonica konnte das Jahr 2022 in einem herausfordernden Konjunktur-Umfeld hervorragend abschließen. Allein im Jahr 2022 haben wir 1,2 Millionen Neukunden gewinnen können", so Markus Haas.

Mehr Kundschaft ist der eine Faktor, der für mehr Umsatz und Gewinn sorgte. Gutlaufende Geschäfte mit Hardware ein anderer. Man konnte also neben den neuen Mobilfunkverträgen auch noch die dazugehörigen Smartphones und Tablet rege mit verkaufen.

Und damit hat Telefónica Deutschland zum ersten Mal seit zehn Jahren aus eigener Kraft – also ohne dass es Sondereffekte brauchte - ein deutliches Plus in der Bilanz stehen.

O2 hängt bei Netzabdeckung hinterher

Allerdings gibt es weiterhin viel zu tun. So hinkt das Unternehmen nach Angaben der Bundesnetzagentur bei der Netzabdeckung mit der älteren 4G-Technik hinterher. Die vorgeschriebenen 97 Prozent der deutschen Fläche wurden - anders als bei den Rivalen Deutsche Telekom und Vodafone - größtenteils noch nicht erreicht.

Beim Blick nach vorn ist Unternehmenschef Markus Haas denn auch vorsichtig. 2023 könnten die Wachstumsraten seinen Angaben zufolge wieder niedriger ausfallen.