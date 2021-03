Der Nutzfahrzeughersteller Traton wird elektrisch, wie der Vorstandschef Matthias Gründler bei der virtuellen Bilanzpressekonferenz heute deutlich machte. Der Wechsel zu alternativen Antrieben sei nicht mehr umkehrbar. Deshalb soll künftig in diesem Bereich auch mehr geforscht und entwickelt werden. Bis 2025 will der Vorstand nun statt einer Milliarde Euro 1,6 Milliarden Euro für die Entwicklung der Elektromobilität ausgeben. Auf der anderen Seite sollen die Ausgaben für konventionelle Verbrenner zurückgefahren werden.

E-Lkw auch im Fernverkehr sinnvoll

Die Zukunft des Lkw werde nicht vom Diesel geprägt, so Gründler weiter und er machte noch etwas deutlich: Nach Auffassung von Traton sind nicht nur in der Stadt batterieelektrische Lastwagen sinnvoll, sondern auch im Fernverkehr. Ein typischer E-Lkw in Europa könne bei den Gesamtkosten bereits 2025 günstiger sein als ein Diesel, schätzt der Chef der VW-Tochter, zu der die Marken Scania und MAN gehören.

Deshalb geht der Vorstand davon aus, dass 2030 jedes zweite von Scania verkaufte Fahrzeug bereits einen Elektroantrieb hat. Bei MAN soll bereits 2025 die Hälfte der neuen Busse mit einem alternativen Antrieb unterwegs sein. 2030 würden mindestens 60 Prozent der Lkw für den Lieferverkehr und 40 Prozent der Lkw für den Fernverkehr emissionsfrei fahren, so die Planungen des Konzerns. Allerdings stellte Gründler auch klar, ohne eine vorhandene Ladeinfrastruktur funktioniere es nicht.