Nutzfahrzeug-Hersteller MAN schreibt rote Zahlen

MAN bekam die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr deutlich zu spüren. Viele Unternehmen hatten andere Sorgen, als sich ein neues Nutzfahrzeug zu kaufen. Der Absatz von LKW, Bussen und Transporter brach bei MAN um 17 Prozent ein, auf 118.000 Einheiten.

Produktion war mehrere Wochen heruntergefahren

Dazu kam, dass aufgrund der Pandemie die Produktion mehrere Wochen heruntergefahren werden musste, tausende Mitarbeiter gingen in Kurzarbeit, Investitionen und Sachkosten wurden gekürzt, um das Geld zusammenzuhalten. MAN spricht von einer niedrigen Auslastung der Werke - und die Vorzeichen für dieses Jahr seien ebenfalls nicht erfreulich.

Ausblick für 2021 laut Unternehmen nicht gut

Zwar wird wieder ein höherer Umsatz erwartet, doch es könnte trotzdem erneut roten Zahlen geben. Denn der Vorstand rechnet nur mit einem leicht positiven operativen Ergebnis vor Steuern und Zinsen - und zwar wie es heißt „vor den Restrukturierungsmaßnahmen“, die spürbar ausfallen könnten.

VW-Tochter MAN in radikalem Umbau

Denn die VW-Tochter befindet sich in einem radikalen Umbau, um profitabler zu werden und Geld für Zukunftsinvestitionen zu haben. So übernimmt das Werk in Plauen der Hersteller von Feuerwehrautos Binz, die Zukunft des Standorts Steyr dagegen ist nach wie vor ungewiss. Zudem soll die Belegschaft in Deutschland um 3.500 Mitarbeiter reduziert werden, ohne betriebsbedingte Kündigungen allerdings.