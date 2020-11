Nur wenige Frauen gründen in Oberfranken ein Start-up

In Deutschland haben im vergangenen Jahr nur knapp 16 Prozent Frauen ein Start-up gegründet. Sarah Seewald ist eine von ihnen. Die 28-Jährige hat in ihrer Elternzeit Anfang des Jahres einen sogenannten Coworking Space für Frauen in Bamberg gegründet, also einen Raum, den Menschen verschiedener Berufe gemeinsam nutzen können. Bei "fem(me)space" können auf 120 Quadratmetern Frauen einen Schreibtisch oder Raum zum Arbeiten mieten und sich austauschen. Es gibt einen Konferenzraum und ein großes Büro. In einem Zimmer stellt eine Schneiderin Kindermode her.

Fauen sollen beim Gründen mutiger werden

Seewald hat sich während ihrer Gründung mit der Frage beschäftigt, warum es weniger weibliche Start-ups gibt. Sie glaubt, dass es unter anderem daran liegt, dass Frauen das richtige Umfeld fehle. Frauen unterstützten sich nicht so wie Männer, wenn es um neue Ideen geht. Frauen trauten sich auch manchmal das Gründen nicht zu und verpassten dann den Zeitpunkt, weil oft die Familienplanung im Vordergrund stehe. Die 28-Jährige weiß, dass Kinderkriegen und Gründen gleichzeitig funktionieren kann. Sind findet, Frauen müssten beim Gründen mutiger werden.

"Wenn wir dann auch eine Fehlerkultur erlauben und sagen, dass auch mal etwas scheitern darf, wären wahrscheinlich mehr Frauen beim Gründen dabei." Sarah Seewald, Gründerin

Jede Gründung ist eine Wette

Katharina Kroll und Max Dahmer sind Netzwerkmanager beim Digitalen Gründerzentrum in Bamberg. Sie bringen Gründer aus der Region zusammen. Dahmer hält es für wichtig, dass Gründer keine Angst vor dem Scheitern haben. Denn jede Gründung sei eine Art Wette. Die Feststellung, dass das angebotene Produkt oder die angebotene Dienstleistung noch nicht den Geschmack der Kunden träfen, sei noch keine Niederlage. Diesen Unterschied müssten oft Frauen, die eher an Sicherheit interessiert seien, erst lernen, sagen die Netzwerkmanager im Digitalen Gründerzentrum.

Weibliche Vorbilder sind wichtig

Kroll und Dahmer hoffen, dass sie in Zukunft noch mehr Frauen bei der Gründung unterstützen können. Dazu setzen sie bei Workshops und Vorträgen auf weibliche Gründerinnen, die als Vorbilder agieren. Auch Sarah Seewald will durch ihren Coworking Space Frauen inspirieren, ihre Idee für ein Start-up umzusetzen.