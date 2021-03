Nur kurzes Stimmungshoch? Konsumlaune der Deutschen steigt

Die Verbraucherstimmung in Deutschland ist im März gestiegen. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens GfK in Nürnberg kletterte das Konsumklima um 6,5 Punkte nach oben. Da die Befragung Anfang des Monats stattfand ist die Laune wohl auf dem Papier besser als in der Realität.

Trügerischer Aufwärtstrend

Die Verbraucher in Deutschland sind zwar besser gestimmt als noch vor vier Wochen, doch nach wie vor gibt es negative Vorzeichen: so prognostiziert die GfK das Konsumklima im April auf minus 6,2 Punkte, im März waren es noch minus 12,7. Nach Angaben der GfK sei der Optimismus allerdings auf den Befragungszeitraum der Studie zurück zu führen. Diese wurde Anfang März durchgeführt, als Lockerungen in Kraft getreten und Probleme mit dem Impfstoff nicht bekannt waren.

Positive Stimmung nur von kurzer Dauer

Eine ähnliche Entwicklung habe es auch im Frühjahr vergangenen Jahres gegeben, als im harten Lockdown erste Lockerung bekannt gegeben wurden, so GfK Markforscher Rolf Bürkl: "Der erneute harte Lockdown wird dem Konsumklima schwer schaden und die aktuelle Verbesserung ein Strohfeuer bleiben."

Eine nachhaltige positive Verbraucherstimmung sei in weite Ferne gerückt, für Händler und Hersteller bedeute das weiterhin schwierige Zeiten, so Bürkl. Viele Verbraucher seien verunsichert, und waren wohl nur kurzzeitig optimistisch, als die Corona-Zahlen rückläufig und Lockerungen in Sicht waren.

Verbraucher glauben an steigende Einkommen

Sprunghaft angestiegen ist in den vergangenen Wochen der Wert der Einkommenserwartung. Die teilweise Wiedereröffnung der Läden habe bei vielen Beschäftigten dazu geführt, wieder optimistischer in die Zukunft zu sehen: "Die Angst vor Jobverlust ist im Zeitraum der Verbraucherberfragung etwas gemindert gewesen."

Ein höherer Wert der Einkommenserwartung wurde zuletzt vor einem Jahr festgestellt. Allerdings, so die Nürnberger Markforscher, dürfte auch die Einkommenserwartung bei einer weiteren Verschärfung des Lockdowns schnell wieder sinken.