Nürnberger ZF-Mitarbeiter demonstrieren gegen Stellenabbau

IG Metall plant weitere Protestaktionen

Die IG Metall will mit ZF zunächst eine Nachfolgeregelung zur Kurzarbeit aushandeln, die Ende Juni ausläuft. In der Folge will die Gewerkschaft sowohl den drohenden Personalabbau abwenden als auch den Verzicht der Beschäftigten auf Sonderzahlungen verhindern. "Natürlich denken wir darüber nach, dass diese Aktionen, die jetzt stattfinden und bundesweit in allen Werken stattfinden, noch kein Ende haben", so Wehrer. "Wir müssen da schon noch ein bisschen mehr Druck aufbauen und überlegen uns, wie wir in der nächsten Zeit noch weitere Aktionen starten."

Bereits Anfang der Woche haben mehrere Hundert Beschäftigte in Aschaffenburg gegen die Pläne der Geschäftsleitung demonstriert. Am Mittwoch fanden Aktionen in Passau und Bayreuth statt.

