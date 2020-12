Nürnberger Vonovia-Mieter: Ärger um Kosten wegen Heizungstausch

Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat Mietern in der Nürnberger Gartenstadt Zahlungsaufforderungen für Modernisierungsmaßnahmen geschickt. Diese betreffen laut einer Mitteilung des Deutschen Mieterbunds (DMB) die Heizungsanlagen. Die Zahlungen sollen auch Mieter leisten, die sich gegen den Austausch noch intakter Heizungen erfolgreich gewehrt hatten.

Angebliche Wohnwertverbesserung erhitzt die Gemüter

Bereits im vergangenen Jahr hatte Vonovia sukzessive begonnen, bestehende Etagenheizungen in mehreren Häusern auszutauschen, sagt Gunther Geiler, Geschäftsführer des DMB Nürnberg auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Diese Maßnahme sollte zu einer Energieeinsparung beitragen. Heizkosten sollten von da an direkt an Vonovia statt an den Energieversorger gezahlt werden.

Laut DMB hätte dies aber zu einer deutlichen Erhöhung der Heizkosten geführt, da bereits in einigen Wohnungen sparsame Heizungen installiert gewesen wären. Demnach hätten die Mieter zusätzlich aufgrund der behaupteten Wohnwertverbesserung eine Mieterhöhung erhalten.

Heizkostennachzahlungen: DMB unterstützt Mieter

Ein gutes Dutzend Mieter wehrte sich mit Unterstützung des DMB Nürnberg gegen den Einbau neuer Heizungen, so Geiler weiter. Dennoch seien sie Ende November aufgefordert worden Heizkostennachzahlungen für die Zentralheizung zu leisten, obwohl ihre Wohnungen nicht an diese angeschlossen seien.

Der DMB behauptet nun im Gegensatz dazu, dass die Modernisierungsmieterhöhung unberechtigt sei und deshalb Rückforderungsansprüche im Raum stünden. Dies könnte laut Geiler mehr als 180 Wohnungen betreffen. Mieter sollten sich in der Sache beraten lassen.