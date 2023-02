Nürnberger Umweltbank: Gewinn gestiegen, Fonds enttäuschen

Sie gilt noch immer als Exot im deutschen Bankenwesen: die Umweltbank mit Sitz in Nürnberg. Eigentlich, so könnte man meinen, müsste die Bank von der Krise mit Gas und Öl profitieren, denn sie setzt auf Finanzgeschäfte mit erneuerbaren Energien.

Zwar war laut Mitteilung die Finanzierung erneuerbarer Energien wieder stark gefragt. Allerdings verlief das Geschäft im privaten Baubereich doch vor allem in der zweiten Jahreshälfte eher verhalten, so die grüne Bank. Insgesamt stieg das Volumen der Umweltkredite demnach im Bestand um rund 4,5 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Das Gesamtergebnis vor Steuern betrug 39,2 Millionen Euro und war damit etwa drei Prozent höher als im Vorjahr.

ESZ-Zinspolitik macht Kreditgeschäft kurzfristig teuer für Banken

Dass der Bereich des privaten Bauens eher zurückhaltend verlief, lag vor allem auch an der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), so die Verantwortlichen. "Die gestiegenen Zinsen in Kombination mit hohen Kauf- und Baupreisen erschweren die Umsetzung vieler Projekte", kommentiert Goran Basic, Mitglied des Vorstands. Das Geschäft mit gewerblichen Immobilien zeigte sich 2022 hingegen robust.

Die Zinswende der Europäischen Zentralbank bringe für die Bank kurzfristig zahlreiche Herausforderungen. "Im Kreditgeschäft trifft ein hoher Bestand an Darlehen mit langfristiger Zinsbindung zu niedrigen Zinssätzen auf Spareinlagen mit kurzer Bindung und aktuell steigenden Zinssätzen", so Vorstands-Mitglied Heike Schmitz. Neue Darlehen und Verlängerungen könne die Bank zu deutlich höheren Zinssätzen vergeben als noch vor einem Jahr, die Zinsmarge profitiere davon aber erst mittel- bis langfristig.

Auch Anlagen zogen bisher nicht so wie erwartet

Die drei hauseigenen Fonds verzeichneten zum 31. Dezember 2022 ein Volumen von rund 131 Millionen Euro und somit einen Zuwachs von 31 Prozent im Jahresverlauf. Damit sei das Fonds-Geschäft deutlich unter den Erwartungen des Vorstands geblieben, die vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs gehegt worden waren. Allerdings erhoffe man sich, dass das Fondgeschäft deutlich anziehe, heißt es weiter.

Wandlungsprozess soll bald starten

Weil die Umweltbank seit ihrer Gründung im Jahr 1997 sowohl personell als auch in Bezug auf die Kundschaft stark angewachsen ist, werde in den kommenden Jahren ein Transformationsprozess angestoßen, unter anderem soll das Kernbanksystem aktualisiert werden. Gleichzeitig prüfe die Bank die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen und optimiere bestehende Strukturen sowie Prozesse, heißt es weiter.