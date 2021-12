Nürnberger Spielwarenmesse soll wie geplant stattfinden

In diesem Jahr erst verschoben, dann komplett abgesagt, soll sie nächstes Jahr stattfinden, die größte Messe der Spielwarenbranche, die Internationale Spielwarenmesse. Geplant ist sie vom 2. bis 6. Februar 2022 mit Publikum auf dem Nürnberger Messegelände. Damit komme man dem Wunsch der Mehrheit der Aussteller nach einer realen Messe nach.

Corona-Maßnahmen in Abstimmung mit Gesundheitsamt

Es würden alle Vorkehrungen getroffen, um eine sichere Messe in Präsenz abhalten zu können. Dazu wurde ein Konzept in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden erarbeitet. Auch die aktuellen Beschlüsse der bayerischen Staatsregierung ließen dies zu. Christian Ulrich, Sprecher des Vorstands der Spielwarenmesse, sagte: "Dank der neuesten Beschlüsse der bayerischen Landesregierung und der sich entspannenden Pandemiesituation in Bayern können wir unsere Messevorbereitungen wie geplant fortführen."

Unternehmen wünschen sich Präsenz-Messe

Der Entscheidung, die Messe stattfinden zu lassen, war eine Befragung in dieser Woche bei den Spielwaren-Unternehmen vorausgegangen. Die Mehrzahl der Aussteller und des Fachpublikums hatten sich dabei für die Präsenzmesse ausgesprochen. "Die intensiven und konstruktiven Gespräche mit Branchenvertretern in den letzten Tagen belegen den hohen Stellenwert der Spielwarenmesse als Networking- und Orderplattform. Wir werden alles tun, um ihrem Wunsch nach einem echten Messeerlebnis auf sichere Weise nachzukommen", so Ulrich weiter.