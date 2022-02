Nürnberger Spielwarenmesse nur online – aber Branche boomt

Auch wenn die Nürnberger Spielwarenmesse in diesem Jahr wieder nicht als Publikums-Messe durchgeführt werden kann, gibt es immerhin ein virtuelles Ersatz-Programm. So soll Ausstellern und Händlern die Möglichkeit gegeben werden, sich online einen aktuellen Marktüberblick zu verschaffen und sich im Vortragsprogramm über Trends und aktuelle Themen auszutauschen, teilen die Messeveranstalter mit.

Zwei Absagen in Folge

Zuletzt hatte die Messe im Jahr 2020 in ihrer eigentlichen Form stattgefunden. Damals präsentierten fast 3.000 Aussteller aus 70 Ländern über eine Million Produkte. Auf der Besucherseite wurden mehr als 62.000 Gäste aus 136 Ländern registriert. Doch auch wenn die Welt-Leitmesse zum zweiten Mal hintereinander coronabedingt ausfällt, scheint die Pandemie der Branche insgesamt einen weiteren Schub zu verleihen.

Branche wächst weiter – auch ohne große Messe

So spricht der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie (DVSI) gar von einem "Höhenflug". Nach Angaben des Verbandes legte der deutsche Markt – nach einem extrem starken Jahr 2020 mit elf Prozent Wachstum – im vergangenen Jahr noch einmal um vier Prozent zu. Die Spielwarenbranche zeige sich von nationalen wie globalen Herausforderungen unbe­eindruckt, teilte der DVSI mit. Sie trotze Problemen, wie etwa dem Mangel an Rohstoffen, anhaltenden Lieferketten- und Logistikproblemen sowie steigenden Energie­preisen.

Spielwaren-Boom ist nicht nur ein Pandemie-Effekt

Dabei sei die gute Entwicklung der Branche aber nicht allein auf Corona zurückzuführen. "Der Stellenwert von Spielwaren und Spielen als auch die gute Programmarbeit der Hersteller haben maßgeblich zur guten Entwicklung beigetragen", so DVSI-Geschäftsführer Ulrich Brobeil. Denn der positive Trend erstreckt sich mittlerweile über Jahre: 2010 lag der Umsatz der deutschen Spielwarenbranche noch bei 2,6 Milliarden Euro, 2020 bei 3,7 Milliarden – mit dem erneuten Wachstum von vier Prozent nähert sich der Umsatz der Vier-Milliarden-Marke. Und der DVSI erwartet auch für das laufende Jahr 2022 ein weiteres kleines Umsatzplus.

"Toys go Green"

Trotz aller Freude über das Wachstum will die Spielwarenmesse in diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit besonders beleuchten. So sollen unter dem Motto "Toys go Green" Experten in ihren Online-Vorträgen Daten und Fakten zu diesem Thema liefern. Dabei wird es um natürliche Materialien, wie etwa Holz und Bambus gehen. Auch Themen wie Recycling, Müllvermeidung oder Erneuerbare Energien seien mit unterschiedlichen Spielzeugen, vom Brettspiel bis zum Experimentierkasten, kindgerecht zu vermitteln, verspricht der Messeveranstalter.